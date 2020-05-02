惠康網店售現貨Protector成人口罩　BFE、PFE達98%　$159/50個

新冠肺炎（COVID-19）雖有緩和跡象，但市民不敢鬆懈，繼續留意店舖突發開賣口罩。惠康網店正發售Protector新版成人口罩，一盒50 個裝售159元，BFE和PFE達98%以上。記者實測發現，至今早（2日）10時為止網站仍有現貨供應。

惠康網店正發售Protector新版成人口罩。（網站截圖）

惠康網店有Protector外科成人口罩粗耳帶款式發售，159元一盒50個，每人限買一件，需登記會員才可購買。

Protector口罩購買詳情：

時間：即時，售完即止

地點：惠康網店

數量：每人限購一盒

口罩規格：BFE、PFE達98%

價錢：$159/50個

同場加映：實惠Care HK口罩登記抽籤↓↓↓

+ 10 + 9 + 8

CareHK 匯愛第二批20萬個口罩運抵實惠貨倉。（CareHK fb圖片）

實惠口罩詳情：

登記網址：https://form.pricerite.com.hk/

登記時間: 30/4中午12時至3/5晚上11:59

中籤人士獲手機短訊通知日期：2020年5月6日

取貨日期：2020年5月7至5月10日

口罩規格：CareHK 成人口罩ASTM Level 1、PFE≥ 98%、BFE ≥ 98%

**如本次未能成功中籤，將會自動加入下一批次抽籤，無須重複登記

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。 如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。