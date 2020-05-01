【附口罩紙樣】日本Lawson推布口罩紙樣免費印　大人小童尺寸任揀

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續肆虐，日本疫情未止，當地政府早前派發布口罩，但民眾不滿其質素參差，除了發黃，部份更有蟲有污垢，Lawson便利店最近與一縫紉手作雜誌社合作推出布口罩紙樣打印服務，讓有需要人士亦可在家中自製口罩。不少網民大讚貼心，又稱方法夠實用。

Lawson便利店最近與一縫紉手作雜誌《Cotton Time》合作推出布口罩紙樣打印服務，讓有需要人士亦可在家中自製口罩。（Lawson官網圖片）

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日本Lawson便利店最近與《Cotton Time》縫紉手作雜誌合作，提供大、中、小3款不同尺寸的布口罩紙樣，分別適合成人男性、成人女性及小童使用。

不少網民表示現時口罩供應仍不足，這方法確可方便部份有意自製口罩的人士。（Getty Images）

紙樣可免費於全國店內的多用途打印機列印，讓有需要人士在家中亦可製作布口罩。口罩設計紙樣可參考以下圖片：

不少網民表示現時口罩供應仍不足，這方法確可方便部份有意自製口罩的人士。他們又指：「很貼心呢！」、「做起來應該容易吧？」、「幸好家中有布，可以去試試看了。」

（Lawson官網）