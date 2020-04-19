台網民票選最美高中生　二次元美女僅排第三　冠軍撞臉簡淑兒

台灣高中生社群平台「Meteor」日前舉辦最美女高中生票選活動「惹不起的高校女生」，日前結果出爐，由台灣景美女中的甜美少女許悅，以7001的高票奪得第一名寶座。而榜眼和探花分別為台灣北一女中的莉婕及台灣淡江高中的Wendy黃逸蓁，此外，第四名的林函均在IG也有超高人氣，與許悅並稱「景美雙姝」。

有網民認為許悅與簡淑兒外貌相似，圖為許悅。（IG@yueh_0720）

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由台灣高中生社群平台「Meteor」所舉辦的「惹不起的高校女生」票選活動，經過兩周激烈的投票後，最終由景美女中的甜美少女許悅，以7001的高票奪得第一名寶座，她在IG上早已小有名氣，有5.5萬追蹤者。 第二名為北一女中的莉婕，也獲得5758的高票；第三名則為淡江高中的Wendy黃逸蓁，她曾上過FUN TV《漂亮小姐姐》專訪及PTT表特版，被封為「二次元正妹」。

第二名莉婕與第三名「二次元正妹」黃逸蓁。（Meteor截圖）

此外，第四名的林函均與第一名的許悅並稱為「景美雙姝」，一樣上過《漂亮小姐姐》專訪及PTT表特版。年僅16歲的她就曾因酷似迪麗熱巴上過新聞，有著一雙漂亮的大長腿，且還是台荷混血，仙氣爆發，在IG上也有5.5萬的高人氣。

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