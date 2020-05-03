失蹤多年女友突攜女現身：呢個係你17歲嘅女　高登仔分享心路歷程

年少輕狂到處留情，十幾年後突然有子女上門的情節原來會真實發生！近日有已經成家立室的高登仔表示，年輕時曾經與一名同事拍拖，熱情過後兩人分手，但近20年後的今天，對方竟然帶同一個已經17歲的女兒上門，稱因為家庭問題希望他可以接手撫養，其後做DNA測試亦確認了父女關係。高登仔的妻子一時晴天霹靂，情緒激動，但最後還是大方地接受了突如其來的「女兒」，並在數星期之後原諒丈夫。

樓主做暑期工的時候認識當年的女朋友，結果在十多二十年後的今天多了一名女兒。（GettyImages）

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高登仔日前以「關於認返個女嘅故事」為題發文，說自己多年前的中七暑假曾經做暑期工，當時另一組有一位他認為外貌不錯的女同事，惟兩組本身有競爭關係，「都唔預會有交集」。直至部門主管邀請所有人去唱卡啦OK，包下了幾間廂房，剛好為他們兩人製造了一次機會，樓主當時主動結識了對方，卡啦OK散場後他就送了女同事回家，但強調是「無送上樓嗰種」。

原來女同事比樓主大兩歲，中七畢業之後入職。兩人唱K過後開始約會，發展速度飛快，兩星期後就有了性關係，「而且一發不可收拾，最癲試過一星期啪十六次」，甚至試過不同地點。

樓主與女同事很快就開始拍拖，更有了親密關係。（GettyImages）

及後樓主告訴女友打算讀大學，「佢嗰陣仲答我話會等我」，令他十分感動，但數個月後女友卻突然辭職然後失蹤，只留言說彼此不適合所以分手。當時樓主經過打探，得知女友閃婚嫁了給一名富二代，只好忘記傷痛重新出發，最後與妹妹的同班同學結婚，「婚後生咗兩個塞竇窿，生活美滿」。

直至約兩年前，失蹤的前女友突然出現，要求與樓主見面，最初樓主拒絕，但前女友說「有好嚴重好緊要嘅事」，他才答應出席。沒料前女友一見面即告訴樓主，她在17年前為他「生咗個女」：

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樓主之後回覆網民留言，提及自己並非好人，「婚後亦有出去玩」，只是家人不知道，不過近年醉心金融及學術才「愈來愈少」，認回女兒之後更加是沒有再去玩。他說妻子十分溫柔，12歲的時候已經喜歡他，突然多了一個女兒之後，樓主亦十分識做，與妻子一年去了8次日本，「女人要氹嘅，我明」。

他又提到，妻子形容女兒比他更加成熟穩重，現時就讀的學校有不少政商名流同學，今年也有幾間頂級大學向她提供全額獎學金。現時家庭關係良好，特別是「兩隻化骨龍好鐘意家姐」，因為家姐會與他們打機，只討厭她陪他們溫書。樓主更向兩名子女坦白，指姐姐是他與另一位姨姨，在與媽媽結婚之前生的，「徹底打破咗佢哋認為結婚先可以生BB嘅童話世界」。

事件引來網民熱烈討論：

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樓主又說，女兒本身並非「大花筒」，自己經濟能力亦不差，所以相信女兒即使覺得有落差，也不會太難受。他又解答網民疑問，指女兒有日在家中與「便宜老竇」獨處，對方當時已經知道女兒非他親生，所以想侵犯她，幸好女兒成功逃走。樓主稱曾經打算追究，只是女兒覺得「條友好歹都養過佢咁多年，決定恩斷義絕算數」。