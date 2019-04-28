台男用懷孕女友指甲驗孩子DNA疑對方出軌　網民：符合就是亂倫了

突然發現女友懷孕，男士們的反應可以差天共地。一名台男早前於facebook專頁投稿，稱女友發現懷孕後兩人急着結婚，可是他心有懷疑，後來發現「原來小孩不是我的」，遂怒極燒掉結婚證書要求離婚。可是他為孩子驗DNA的方法竟是剪下女友的指甲檢驗，網民看過後都紛紛鬧爆，質疑文章的真確性，又諷刺樓主「要先驗你的智商」。

一名台男為了確認女友腹中的孩子是其骨肉，竟偷偷剪下女友的指甲進行親子鑑定，遭網民鬧爆「無腦」。（示意圖，GettyImages／視覺中國）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

一名台男日前投稿至fb專頁「靠北女友」，稱發現女友懷孕後，自己負上責任，急着與她結婚。不過他稱自己的個性「很愛把事情追根究底」，故仍希望確認孩子與他的關係。樓主於是偷偷幫女友剪指甲帶往進行DNA親子鑑定，直言結果令他「晴天霹靂」，因為顯示「小孩不是我的」，事件令他怒極將結婚證書燒掉，並決定要與妻子離婚。

台男直言檢驗結果令他「晴天霹靂」，因為顯示「小孩不是我的」。（fb專頁「靠北女友」截圖）

網民看過帖文都難以置信，紛紛鬧爆樓主拿女友的指甲用作檢驗孩子與自己的關係是「根本搞笑」，諷刺他「剪女友指甲驗DNA？我覺得需要驗的應該是你的智商」，「女友指甲驗孩子DNA？這是醫療大突破啊」，「還好DNA不符，否則你就亂倫找到你失散多年的妹妹」。亦有網民質疑文章的真實程度，認為樓主「編故事編到智商都不要了」，「這個文看得出來你智商多低」。

（fb專頁「靠北女友」）

第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博）將於5月3至5日在九展舉行。（01製圖）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁