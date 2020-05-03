金正恩神隱20天後手臂現神秘疤痕　金與正變真萌妹　即睇5大亮點

朝鮮領導人金正恩早前被指病危，官媒在事隔20天後再次報道其公開露面的行程，在5月1日出席一所化肥廠竣工儀式。外界關注金正恩健康狀況，紛紛對官方發布的影像抽絲剝繭，最後歸納出5大亮點。

金正恩右手前臂疑有疤痕，被指與心臟血管手術有關。（「NK NEWS」Twitter圖片）

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前臂神秘疤痕

據朝中社發布的照片，金正恩右手前臂上疑出現新的疤痕，乃上一次在4月11日公開露面時所沒有。總部設於美國的朝鮮新聞網（NK News）引述醫學專家指，疤痕看似是「動脈導管穿刺手術（right radial artery puncture）」留下的痕迹，估計金正恩約一星期前曾接受心臟血管相關手術。

小車代步

對比金正恩今年1月到訪同一工廠時，是次行程為他安排專車代步。朝鮮前駐英國公使、現已脫北的現任韓國國會議員的太救民（原名太永浩）稱，金正恩父親金正日在2008年腦中風蘇醒後，到地方視察時搭乘的車輛，正是日前金正恩身後的車，認為金正恩或不良於行。

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背景板用西曆

有照片顯示金正恩坐在主席台時，背景板寫有「順川化肥工場竣工式 2020年5月1日」字樣，被指是破天荒地使用西曆年份，沒有用朝鮮慣用的「主體曆」，推測官方有意向國際做宣傳。朝鮮自1997年起使用「主體曆」，將金正恩爺爺金日成的出生年份1912年定為「元年」。

金與正新造型

金與正近年經常在胞兄金正恩身邊出現，被視為接手領導人的熱門人選。她5月1日出席活動時坐在金正恩右邊第二席，剪綵儀式期間則負責遞上剪刀，不過外界焦點卻落在其新髮型，以及她化了眼妝，不時面露燦笑，讓不少網民直呼「年輕了10歲」。

台下民眾齊戴口罩

活動中雖一眾高官未有佩戴口罩，但台下參加竣工典禮的民眾，卻幾乎全都戴着外科口罩，令人更忍不住好奇朝鮮有否爆發新冠病毒肺炎疫情。

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