好心媽走出馬路救兩鄰居小孩　回頭驚見2歲親生囡遭捲車底輾斃

東莞發生一宗令人心痛的奪命交通意外，一名媽媽發現2名鄰居小孩在馬路上跌倒，於是上前扶起，不料她沒發意自己的2歲女兒在背後跟着，最終鄰居小孩獲救，但親女卻捲入車底，不幸身亡。

涉事司機稱，他駕駛車子低速經過事發路段，留意到左前方有2名兒童在馬路上嬉戲，還不約而同摔倒了。（網上圖片）

內地傳媒報道，事發3月16日，東莞警方接報，當地的麻涌鎮鷗涌村商業街路段發生交通意外，一名幼童被汽車輾過，傷勢十分嚴重。涉事韋姓司機稱，他低速駛經事發路段時，留意到左前方有2名兒童在馬路上嬉戲，還不約而同摔倒了。

韋男指，當時他打算下車把孩子扶起，準備打開車門時，見到一名婦人走到車前了解，「見有大人來看了，我就打算開車走了」。想不到剛開車就發生意外，車輛突然震動一下並發出巨響，原來另外一名女童尾隨婦人走出馬路，但韋男沒為意，一開車便將她撞到並捲入車底。婦人見狀驚慌大哭，女童送院後搶救無效身亡。

涉事車輛。（網上圖片）

據了解，死亡的女童只有2歲，是婦人的親生女兒。婦人事後指，在馬路上玩耍的2名小孩是鄰居委託她臨時照顧的，事發時她看到孩子摔倒，遂立即跑上前扶起，沒想到女兒竟緊跟自己跑到馬路引致悲劇。

警方調查後認為，女童未觀察道路情況便衝出馬路，而韋男駕駛時亦沒有確保行車安全，因此雙方都要承擔同等責任。