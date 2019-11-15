【馬路核彈？】新手女司機車尾窗貼「恐怖」告示　網民：夠誠實！

馬路如虎口，不少有經驗的司機見到「P牌仔」，都會怕得想調頭走，有網民近日在街上發現一架P牌私家車。但最令人注目的是車尾窗貼出有數張警告，司機除了表明自己是位新手女司機，更「恐嚇」其他司機切勿跟車太貼，連樓主亦高呼「好恐怖」。不少網民笑稱司機果然夠誠實，「嚇到心都離一離」、「快啲走呀」。

司機除了表明自己是位新手女司機，更「恐嚇」其他司機切勿跟車太貼，連樓主亦高呼「好恐怖」。（fb群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該網民近日於facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」上載相片，表示於街上見到一架私家車，樓主望到車窗除了掛起P牌，更有貼在旁的警告：「棍波車＋P牌女司機」、「唔好跟貼😊」樓主彷如見鬼一樣，即表示「好恐怖」。

大批網民表示見到新手司機駕車亂衝亂撞已夠驚險，現在司機更表明是女性，他們笑稱以後都不敢出街，「見到佢就快啲走」、「馬路核彈」、「萬聖節過咗，唔好拎出嚟嚇人啦」、「應該係左右車窗都黐，生人勿近」、「封晒條公路畀你又點話」、「整多張『我是水炮車』會仲有效」。

但亦有網民大讚司機有勇氣又坦誠，更稱予以信任，「女人肯揸棍波應該唔會差得去邊」、「我係唔會驚你㗎」、「佩服都嚟唔切，仲有幾多新女司機肯揸棍波，男既都係揸自動波，仲想笑人哋」、「棍波反而安全過自動波，我想讚呢位女司機既行動表態」。

（fb群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」）