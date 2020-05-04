【新冠肺炎】社區隔離加工廠難運作　冰島捕鯨公司被迫放下屠刀

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，冰島兩間大型捕鯨公司近日宣布，由於受到疫情影響，決定停止今年夏天的捕鯨活動，而其中一家公司更表示將永久停止捕鯨。

兩間捕鯨公司分別名為P-Utgerd及Hvalur hf，去年亦曾暫停捕鯨，專門捕捉小鬚鯨（Minke whale）的IP-Utgerd公司董事總經理榮松（Gunnar Bergmann Jonsson）表示，自2017年當局擴大沿海禁止捕魚的區域後，捕鯨成本變得非常昂貴，基本上不再有利可圖，「我不會再捕鯨了，將永遠停下來。」

Hvalur hf公司則專門捕捉長鬚鯨（Fin whale），但受到日本去年退出國際捕鯨委員會（International Whaling Commission）所影響，加上近期因應疫情而推行的社區隔離措施，令到鯨魚肉加工廠難以運作，故此決定今夏不派船出海捕鯨。

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國際愛護動物基金會（International Fund for Animal Welfare，IFAW）的發言人拉梅奇（Patrick Ramage）謂，非常歡迎有關決定，「這對於鯨魚、冰島以及全球的海洋生態來說都是一個好消息！IFAW向我們在冰島的長期合作夥伴致以敬意及讚賞，他們一直努力結束冰島的捕鯨活動，希望最終停止食鯨魚肉。」

冰島是全球僅餘的3個捕鯨國家之一，另兩個是日本及挪威，當中又以冰島的捕鯨量最少。自1986年同意一項禁止商業捕鯨的國際公約後，冰島已捕殺逾1700條鯨魚，大部分是小鬚鯨及長鬚鯨，而長鬚鯨肉主要是供應日本。