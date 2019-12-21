鯨豚擱淺歷年最多　「鬼網」塞滿胃部　垃圾致營養不足、骨質疏鬆

一條中華白海豚屍體，在這年盛夏擱淺在貝澳泳灘，瘦弱得四個人也能抬起，經影像解剖發現其胃部有一個如欖球大小的異物，亦出現骨質疏鬆。薄薄的鯨脂層內，藏著已漲大的胃部，原來「鬼網」不斷在胃中如雪球般滾大，佔據了三分之二的空間，這件海洋垃圾成其嚴重營養不良元凶，或令海豚在海洋中活活餓死。 截至12月20日，香港海洋公園保育基金今年已接獲52宗鯨豚擱淺個案，超過2014年最高50宗的紀錄，當中江豚擱淺數目達40宗，是歷年最多。

從今年已完成40個影像解剖個案中，葛展榮（左一）分析9條鯨豚有人為創傷，8條出現病變。研究團隊在19/20年度申請約122萬改善海洋生態基金，透過影像解剖及立體掃瞄，建成在香港擱淺鯨豚身上傷口及有機會造成其損傷船隻的立體模型，重組船隻撞擊鯨豚情況，研究海上運輸對鯨豚的影響。（勞敏儀攝）

鯨豚法醫今年解剖40屍體

鯨豚由死去、被沖上岸，至被人類發現時，屍體大多已嚴重腐爛，甚至成骸骨，確實死因大多無法判斷，只能從其身體創傷，推測其生前經歷。

城市大學海洋污染國家重點實驗室研究員葛展榮是其中一名「法醫」，以「影像解剖」方法研究鯨豚因人類活動造成的損傷、內臟異常、軟組織病變等。今年經他處理的屍體達40條，確實能判斷是人為創傷的有九條，當中包括一條瘦弱得出現骨質疏鬆的成年雌性中華白海豚。

▼「鬼網」塞滿海豚胃部▼

首現海洋垃圾致海豚嚴重骨質疏鬆個案

一般250厘米長的白海豚，要七個人才能抬起，但葛展榮曾解剖一條只需四個人就能抬起的白海豚。從影像可見，牠的胃部出現一個奇怪、呈偏灰的物體，葛展榮分析「影像愈白，密度愈高」，佔據胃部大部分空間，脊骨橫切面的中間位置同樣偏灰，反映密度不高，腰椎亦由直變向下彎，肌肉承托力顯得不足。

他判斷，這個異物影響牠的食慾及營養吸收，終出現營養不良、骨質疏鬆，游動時亦會不順，嘆言「雖然正值壯年，但骨質疏鬆程度已達老年」。

吞下「鬼網」 嘗試吐出但失敗

還原海豚之死，胃部因藏有一個欖球大小的海洋垃圾「鬼網」而被撐得漲大，肌肉及脂肪層卻薄得很。香港海洋公園保育基金「鯨豚擱淺行動組」負責人盧芷欣估計，白海豚被漁網內大量的魚所吸引，不慎把漁網一併吞下，「牠的食道有發炎，估計曾嘗試將『鬼網』吐出來，但不成功」，加上「鬼網」正被消化、開始腐爛，估計已在胃部停留好一段時間。

▼營養不良致骨質疏鬆▼

死亡真相：吞下魚鈎、漁網纏尾、被撞斷尾、誤捕致肺水腫

人類活動在鯨豚身上留下不少痕迹，但牠們不會說話，最後只能靠身軀上的傷口作最後的控訴。

今年初，一條成年雌性江豚擱淺在大嶼山塘福泳灘，葛展榮說牠的尾部有完整切口，有曾被侵蝕迹象；胃部仍有未消化的食物，估計死得十分突然，有機會曾遭船撞。此外，他亦在影像解剖時發現有江豚胃部出現白色、呈四散形狀的物體，原來是吞下了魚鈎，估計其生前或曾被漁民誤捕，從肺水腫情況判斷是遇溺、缺氧。

根據香港海洋公園保育基金數字，52個擱淺個案中，有12條江豚身上有明顯曾被船撞痕迹，當中有四條是斷頭或斷尾；另外至少八條身上有瘀痕。在漁業影響方面，有兩條江豚遇溺，另有一條被漁網纏繞。

今年8月，有一條成年雄性江豚在西貢污水處理廠外海面半浮沉，尾部被漁網纏繞，需水警𠝹爛漁網，才成功把屍體帶上岸。從影像解剖發現，這條江豚胃部有未消化食物，下食道比正常漲大，反映曾反芻，有機會因受纏繞壓力影響或恐懼造成；而令漁網下沉的鉛，或令牠難以定期上水換氣，終窒息而死。

▼撞斷尾部致死▼

▼漁網纏尾▼

焚化爐、液化天然氣工程上馬 影響海域生態

今年本港有40條江豚擱淺，是有紀錄以來最多，盧芷欣形容這是一個警號，「目前無人掌握江豚在本港的實際數字，從增加的擱淺數字，擔心這種易危品種數量正下跌」。她分析指，有39條擱淺鯨豚被發現在香港東南面水域，當中逾八成半是江豚，認為附近海岸保護區範圍小，且欠缺野外江豚調查，建議政府加裝水底錄音機，辨別鯨豚覓食棲息地。

人豚爭路情況隨海上工程陸續「上馬」而增加。位於長洲以西的石鼓洲附近水域是江豚重要生境，正興建的焚化爐料2024年落成，在附近、由兩電興建的海上液化天然氣接收站最快明年投入運作。

香港海豚保育學會會長鄭家泰表示，石鼓洲一帶四季均能發現江豚出沒，但今年感覺上明顯減少，即使政府將於明年在附近劃定南大嶼海岸公園，環評報告亦列出多項緩解措施，質疑動工後才成立的保護區成效，「有工程船就存在騷擾，即使限制工程船船速，能否確保所有船均遵守？若不遵守，又會否真的有懲處？環評制度是好的，但監察是否有效？」鄭家泰認為必須做到「先保育，後發展」，強調「規劃海岸公園不是為交數」。

▼【圖輯】剖開擱淺海豚 腐爛豚肉中 看見了人類的痕迹▼