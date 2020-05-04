【新冠肺炎】「每當靜下來總有輕生念頭」　英青年難忍隔離尋短見

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，英國格洛斯特市（Gloucester）22歲男子布朗（Ben Brown）因無法忍受長期在隔離措施下生活，上周一（4月27日）留下遺書自殺。布朗的54歲母親哈特里（Helen Hartery-Brown）傷心地稱，不希望其他人承受愛兒所受過的痛苦，呼籲大眾要向至身邊摯愛講出內心感受。

哈特里說，布朗生前在拉夫伯勒大學（Loughborough University）修讀建築工程，本於今年9月接受軍訓，在隔離措施下，與兩名室友同住在大學宿舍；自殺當晚，他與母親曾進行視像通話，「布朗與我很親近，我對他說的最後一句話是『愛你一百萬次』，而他則回了一句『我也愛你，媽媽』。」

哈特里稱，布朗過往從未向她透露對於隔離生活的感受，直至收到那封遺書，才知悉愛兒原來很痛苦，「隔離對他產生了巨大的影響，他沒有將自己的感受告訴任何人，原來他覺得（隔離）是完全無法忍受的。他在信中說，每當靜下來，總有（輕生）念頭，因此他常常令到自己在忙。」

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哈特里謂，愛兒生前的生活非常充實，曾往泰國、越南及馬達加斯加參與關於建築的項目，「我對他的成就感到非常驕傲，他是聰明又充滿愛心的人，很多人對他都有很深刻和良好的印象。」

哈特里不希望其他人承受愛兒所受過的痛苦，「各位，請聽我說，世上沒有完全無法克服的事，如有需要請向他人求助，我真的不願見到再有家庭經歷這種悲傷。」

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