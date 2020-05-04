鄰居用晾衫架曬鹹魚　傳異味兼惹烏繩入屋　網民齊諗抵死方法應對

踏入夏天陽光充沛，不少人都趁假期外出「與陽光玩遊戲」，不過有人卻因而叫苦連天，只能貼出相片網上求救，指鄰居趁近日好天氣，竟將多條鹹魚掛在晾衫架上曬太陽，傳來異味之餘更引來蒼蠅飛入屋。不少網民都建議樓主向管理公司或食環處投訴，以免影響住所衛生。

有網民大呻鄰居於晾衫架曬鹹魚，引來蒼蠅又傳出異味，只好發文求救。（fb群組「巴打絲打 Facebook Club」圖片）

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該網民於facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」發文，稱樓上住戶近日將多條鹹魚掛到窗外晾衫架上曬太陽，帶來衛生問題，「日日有嘢飛入屋，又臭」，只好發文求助。從相片可見，鄰居將鹹魚以掛鉤整齊掛起，每排約有10條，整個晾衫架上至少有70至80條，猶如小型晾曬場。

鄰居將鹹魚以掛鉤整齊掛起，整個晾衫架上至少有70至80條。（fb群組「巴打絲打 Facebook Club」圖片）

網民看過相片均指畫面非常誇張，質疑鹹魚掛於水渠附近影響衛生，「講真佢隔離巳經有渠喺到，見到都嘔心，呢家人點食到落口㗎！好恐怖」、「佢咁樣整又唔知外面有冇水滴落去，或有嘢伏過就會生蟲，你不如拍佢門教吓佢放返入屋吹乾啲魚，咁先唔會有蟲，一係落樓下直接曬」。

亦有人為樓主「出謀獻策」，提出抵死應對方法，「要用漂白水洗白白」、「Call食環，你話有屍體味、死老鼠味」、「買隻八爪鉤釣晒上自己嗰層垃圾房」、「用個衫架勾兩隻返來食，等佢少咗就唔會晾喺度了」、「用架航拍機飛上去打晒落嚟」。

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