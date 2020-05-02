土瓜灣驚現窗邊放床褥曬太陽　僅兩支鐵通撐住　網民：飛落街點算

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

床褥體積大，清潔起來的確困難，不過最近有土瓜灣樂民新邨的居民竟發現樓上住客，將整張大床褥搬出窗外曬太陽，在facebook發文狠批做法危險，不少網民亦認為一旦床褥跌到街上，隨時傷到多名途人，非常「牙煙」。

有網民日前看到樓上街坊將床褥放出窗外曬太陽，擔心不慎跌落會傷及途人。（fb「土瓜灣之友」）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名土瓜灣街坊日前在facebook群組「土瓜灣之友」發帖，據照片可見樓上住客架設橫向晾衣桿，另有兩條長鐵通垂直接駁，惟長度未足以完全支撐床褥。樓主文中直轟涉事住客自私，不但導致樓下鄰居無法曬衫，做法更是非常危險，「邊有可能拎張床褥出去咁曬法呀？」

許多網民看後亦留言批評樓主鄰居離譜，着樓主盡快通知管理處或報警，「飛咗落街真係會壓死人㗎」，不少人擔心床褥太重，「拎出拎入甩手或衫架老化跌落街就仆X，隨時中幾個人」，也有網民認為若床褥接觸到煙頭，隨時發生火災。

然而，部分人則稱曬床褥沒有問題，認為做好固定措施即可，「一日半日無咩所謂啦，難得咁好太陽，最重要固定好」。

（fb群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」）

貓咪爬出窗外危坐晾衫架睇風景　主人疑無裝窗網　網民怒轟好危險
【有片】飛鵝山自殺崖外籍男女玩「人疊人倒立」　網民：咪累人！
的士車尾箱塞雙門雪櫃　突出一大截靠橡筋固定　網民：跌出嚟點算
同場加映：開放式單位設計貼士
+4
+3
+2
立刻Like！讚好《01熱話》：
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。