家中出現鮮紅色毒蛇　婦人上網一搜嚇到報警　消防到場竟徒手捉起

家中離奇出現顏色鮮艷的蛇，正常人都會嚇一嚇，甚至不敢走近查看。河南一名婦人近報警求助，稱家裏出現全紅色的蛇，上網一搜認為是有毒的赤鏈蛇，消防員認為顏色愈鮮艷的蛇毒性愈強，不敢怠慢全套裝備出動，結果去到現場，消防員走近隨手一捉，發現根本不是一條蛇，還即場發現「源頭」。

婦人（右）帶消防員回家時，稱自己上網查過，可能是一種叫赤鏈蛇的毒蛇。（微博影片截圖）

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內地傳媒報道，沾南南陽一名婦人日前報警，稱在客廳梳化出現一條紅色蛇，消防員全副裝備前往捉蛇，途中更討論該蛇的毒性有多強，顏色越鮮艷毒性越強，全紅的估計有毒。

消防員去近一看，發現不是蛇，是一個紅色「如」字。（微博影片截圖）

婦人在樓下帶消防員上樓，表示自己上網查了一下，那條可能是赤鏈蛇。一行人開門時氣氛非常緊張，消防員持袋子慢慢走近，但一貼近梳化呆呆看了兩看，工具都不用徒手拿起「毒蛇」。原來是所謂毒蛇只是客廳牆上裝飾畫上掉下的一個紅色「如」字，因為是書法字筆畫較長，掉到梳化上才會看上去像蛇，消防員更放回裝飾畫上拼湊，發現是如意的「如」，只是婦人沒看清楚虛驚一場。

有趣的是，微博網民並未批評婦人亂報警，留而說真的很像一條蛇，「你別說，還是挺像的」、「第一眼看還真像蛇啊」，又笑言感受到消防員當時心中的無奈，「笑死了，消防員離近點看直接用手抓起來了」。不過，亦有人提到這幅裝飾畫非常危險，「萬一認為人坐在下面，砸到人怎麼辦」。

（綜合）