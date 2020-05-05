【新冠肺炎】隔離7星期　92歲婆婆窗外隔空擁抱曾孫女

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，英國正在實施防疫封鎖措施，長者要留在家中，避免接觸人群，一名92歲的婆婆已在家隔離7個星期，為了令她開心，家人特意帶3月中出生、婆婆第6個曾孫來探她。即使不可接觸，婆婆只能在窗邊遠距離看看樓下的曾孫女，都已令她驚喜不已。

威爾和妻子帶了他們3月13日出世的女兒來見卡特賴特。（《太陽報》網頁截圖）

92歲的卡特賴特（Joan Cartwright）獨居在列斯（Leeds）霍斯福斯 （Horsforth）的公寓，她的丈夫羅恩幾年前離世。卡特賴特已有7個星期沒有離開公寓，以免受感染。

為了令卡特賴特開心，她的孫子威爾（Will）和妻子帶了於3月13日出世的女兒來見卡特賴特，威爾在地下的花園，抱起孩子讓卡特賴特可以看見曾孫，卡特賴特在二樓的窗戶探頭，張開雙手，迎接她第6個曾孫。

威爾說，這是充滿情感的時刻，卡特賴特大喊「我希望我有一天能抱到她」。威爾指卡特賴特沒有智能手機或電腦，也沒有Wifi上網，「所以當我們打電話給她，她知道我們在外面時，她感到很高興。」他又指，卡特賴特過去都習慣帶孫子孫女去玩，所以要隔離也很不習慣。

隔離時期，卡特賴特一直以玩填字遊戲、看電影解悶，她指很想念每個人，「等一切都結束後，我迫不及待地想要把所有的家庭成員聚在一起」。

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