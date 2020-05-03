【新冠肺炎】台女大學宿舍清喉嚨　第二日即收到呢兩樣嘢超尷尬

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，許多人擔心受到感染，無不做足防護措施，若在公共場合沒戴上口罩或者咳嗽、打噴嚏等，都可能會被人投以異樣眼光。一名女大生日前在宿舍時因為喉嚨有點癢，忍不住地清了喉嚨，沒想到隔天在她的桌上竟然出現了喉糖、酒精，後來才知道是其中一名室友害怕疫情才給的，讓女大生很尷尬。

這名女大生在《Dcard》論壇寫道和兩名室友同住一起，平時跟A室友走得比較近，因此和B室友比較不熟。日前有一天她和B同在宿舍裡，突然間覺得喉嚨有點癢癢的，於是便清了幾下喉嚨，沒想到……（點圖看原文及網友留言）：

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隔天她的桌上被放了一盒喉糖和一瓶酒精，還附了一張紙條寫著：「多多保重！」事後A室友表示這兩樣東西是B放的，還轉述說B當天聽到原PO清喉嚨覺得很害怕，擔心現在新冠肺炎疫情嚴峻會被傳染，但因為彼此不熟才不好意思講，只好偷偷把喉糖跟酒精放在桌上。原PO聽完後覺得很不好意思，「結果搞得寢室氣氛超僵，哈哈…害我現在喉嚨癢都不敢出聲了，實在有點尷尬呢」。

許多網友看了都大讚原PO的室友很貼心，「室友人很好耶，這是一個變熟的契機」、「羨慕，室友也太好」、「覺得室友B蠻可愛的，哈哈哈哈」、「妳嚇到人家了，人家也是好意啦別太在意」、「室友好有愛，不過因為疫情，現在我在外面清個喉嚨都能感覺到別人的視線戳在我身上」、「室友太暖了吧」、「如果收到這些，我會很感動」、「這是天使室友吧！我咳嗽只會被嗆」。

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