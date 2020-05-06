大媽買頸鍊弄丟　拿空盒逼賠償咒店員死全家終得逞　網民嬲爆聲討

不少惡客橫行，很可能是商家縱出來的。台灣有大媽弄丟剛買5分鐘、價值3500元新台幣（約911港元）的頸鍊後，竟到櫃台發難，斥頸鍊有瑕疵要求賠償，店員聯絡公司看如何處理時，大媽竟大聲咒罵她死全家，揚言不賠就弄至店家做不了生意，如此惡客最終竟然得逞，獲店家請到VIP休息室並如願獲一條新頸鍊。片段網上傳開後引來網民嘩然批猶如詐騙，堅持要為無辜店員討公道，有關店舖最終稱已帶店員報警，網民要求店方出示報警單，若沒合理跟進將不再幫襯。

台灣有大媽大鬧新光三越珠寶店櫃台，只因自己弄丟新買頸鍊，無理要求店家負責。（《爆料公社》片段截圖）

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台北車站的新光三越百貨公司，早前發生一件令人火起的糾紛，據網民分享到《爆料公社》的片段顯示，有大媽購買價值3500元新台幣的頸鍊後離去，數分鐘後折返，憑空盒及發票聲稱跌了頸鍊要求賠償，其理由是頸鍊有瑕疵才會弄丟，大媽對店員惡言相向，甚至詛咒店員死全家，極為野蠻無理。

據拍片者稱，被罵店員根本不是賣給大媽的一個，她純粹剛好站在櫃台，極為無辜，面對大媽發狂怒罵，她即時打電話聯絡公司看如何處理，大媽不滿應該在打電話報告的她沒回應其責罵態度不好，惟店員試圖開口解釋，大媽又大叫店員閉嘴，令店員十分委屈。

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野蠻大媽鬧人片段

大媽擾攘一段時間後，新光三越和珠寶店職員到場，惟兩方只顧安撫亂罵人大媽，據拍片者稱事後還把大媽請到VIP休息室，最終按其要求賠償，令人感到難以接受，被罵店員事後受訪時稱大媽喝她猶如喝狗，大感委屈。

網民怒轟大媽離譜且店家處理不當，有人直指大媽行為猶如詐騙，「大吵大鬧就可以為所欲為？」、「臉皮夠厚就得逞？」、「弄丟是自己問題，關櫃台什麼事？」，亦有不少人批評珠寶店和百貨公司只想息事寧人的怕事態度，讓店員受委屈又縱容惡客，「所以以後大家只要拿空盒去吵就有新的了？」、「店員的尊嚴呢？為了一個野蠻客戶店員就不用理會了嗎？」。

事件鬧大後網民瘋狂炮轟，不少人堅持要為店員討回公道，亦認為大媽忘我怒罵店員的行為，或有法律責任，眾人湧到涉事珠寶店要求交代，面對群情洶湧，店家最新帖文稱事後「經由百貨公司積極的協助下」，店方陪同有關員工到警局報案，「希望能讓當事人獲得應有的尊重！」，並向公眾致歉，惟有關說法引來網民懷疑，不少人張貼照片證明真的是熟客，要求店方也出示報案的證明，揚言如沒合理跟進，會拒絕幫襯。