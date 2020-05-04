僱主貼外傭煎雞翼照　破解姐姐光速用油之謎　過來人教一招KO

不少家有外傭的僱主，經常都會呻姐姐用家庭用品的速度異於常人，用食油、洗潔精等猶如光速，令人頭痛。有香港僱主網上發帖，分享姐姐「煎」雞翼情況，他指姐姐堅稱是煎，惟鍋中根本是食油浸雞翼，根本是炸的用量，叫也叫不聽。不少僱主都稱家中姐姐有同樣問題，嬲爆下索性買氣炸鍋，即時KO了姐姐煮食亂用油情況。

不少家有外傭的僱主，都覺得姐姐使用家庭用品的速度，快得令人難以理解。（《愛回家》劇照）

有僱主分享家中姐姐「煎」雞翼情況，引起不少家中食油極速用完的僱主共鳴。（fb「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

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這張外傭姐姐煎雞翼照片，由僱主分享到fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」，他指發現姐姐用超多食油「煎」雞翼，遂叫姐姐不要炸，只用少少油來煎再加點水焗熟，姐姐口中說OK，不過用油量照舊，為什麼？原來姐姐覺得食油幾乎浸過雞翼也只是煎，「如果佢deep-fry，佢會用一倍油。」

這名僱主慨嘆部分幸運僱主家有廚神姐姐，但其家中的不是，煮了9年多愈煮愈鹹愈油，坦言教姐姐炒菜教足幾十次，說學會了，轉頭又打回原形，「到底係天份問題，定係唔肯學？」

不少僱主教到心死，稱只要改用氣炸鍋，即能大大改善姐姐用油情況。（資料圖片）

不少僱主網民都深有同感，直指不少姐姐都有同一問題，而且絕對教不聽，有人指姐姐竟然還駁嘴反問她「Already very less la（已經很少了）」、「What problem your mouth（你個口有甚麼問題）」，激到僱主生蝦咁跳。

有網民教樓主在家改用噴油壺，並要訂明噴幾多下，姐姐情況便會改善很多，惟有人指情況好不了多少天，姐姐又會故態復萌。更多過來人教樓主索性改買氣炸鍋，油也不用下，一招解決姐姐亂用油的問題。

外傭姐姐的廚房怪事多籮籮，令不少僱主好氣又笑！