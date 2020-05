僱主貼外傭煎雞翼照　破解姐姐光速用油之謎　過來人教一招KO

不少家有外傭的僱主,經常都會呻姐姐用家庭用品的速度異於常人,用食油、洗潔精等猶如光速,令人頭痛。有香港僱主網上發帖,分享姐姐「煎」雞翼情況,他指姐姐堅稱是煎,惟鍋中根本是食油浸雞翼,根本是炸的用量,叫也叫不聽。不少僱主都稱家中姐姐有同樣問題,嬲爆下索性買氣炸鍋,即時KO了姐姐煮食亂用油情況。

不少家有外傭的僱主,都覺得姐姐使用家庭用品的速度,快得令人難以理解。(《愛回家》劇照)

有僱主分享家中姐姐「煎」雞翼情況,引起不少家中食油極速用完的僱主共鳴。(fb「外傭僱主必看新聞訊息」圖片)

下載「香港01」App ,即睇城中熱話

這張外傭姐姐煎雞翼照片,由僱主分享到fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」,他指發現姐姐用超多食油「煎」雞翼,遂叫姐姐不要炸,只用少少油來煎再加點水焗熟,姐姐口中說OK,不過用油量照舊,為什麼?原來姐姐覺得食油幾乎浸過雞翼也只是煎,「如果佢deep-fry,佢會用一倍油。」

這名僱主慨嘆部分幸運僱主家有廚神姐姐,但其家中的不是,煮了9年多愈煮愈鹹愈油,坦言教姐姐炒菜教足幾十次,說學會了,轉頭又打回原形,「到底係天份問題,定係唔肯學?」

不少僱主教到心死,稱只要改用氣炸鍋,即能大大改善姐姐用油情況。(資料圖片)

不少僱主網民都深有同感,直指不少姐姐都有同一問題,而且絕對教不聽,有人指姐姐竟然還駁嘴反問她「Already very less la(已經很少了)」、「What problem your mouth(你個口有甚麼問題)」,激到僱主生蝦咁跳。

有網民教樓主在家改用噴油壺,並要訂明噴幾多下,姐姐情況便會改善很多,惟有人指情況好不了多少天,姐姐又會故態復萌。更多過來人教樓主索性改買氣炸鍋,油也不用下,一招解決姐姐亂用油的問題。

外傭姐姐的廚房怪事多籮籮,令不少僱主好氣又笑!