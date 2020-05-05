美國隊長基斯伊雲斯留家抗疫　首次幫狗仔剪毛　結果「悲劇收場」

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響下，世界各地的人也要在家隔離，即使是有份拯救地球的「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）也不例外。Chris日前分享留家隔離的趣事，稱因不能外出，只好自行為愛犬Dodger剪毛，沒料一下刀便出事，落得「悲劇收場」。幸好剪錯的地方在Dodger的背上，令他能暫時掩飾：「牠還未看到鏡子，我告訴牠看起來很好。」

基斯伊雲斯分享自行為愛犬Dodger剪毛的下場，笑指一下刀便出事，引來粉絲留言笑爆。（Chris Evans Twitter圖片）

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基斯伊雲斯在Twitter貼出愛犬Dodger的相片，表示因在家隔離期間要減少外出，只好自己動手為Dodger美容。他更開玩笑稱，起初Dodger對他的「手勢」有點懷疑，「我向他保證我知道自己在做什麼，在零食的幫助下，我成功說服了牠」。

Chris與愛犬Dodger感情要好，不時於Twitter分享生活點滴。（Chris Evans Twitter圖片）

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沒想到，原本充滿信心的Chris動刀不久便失誤，「很快就剪壞了，真的很快」。相片可見，Dodger背部的毛被剪至「一忽忽」參差不齊，令Chris也不禁笑稱「我想有些事情還是交給專業的人比較好」，更開玩笑指Dodger仍未得知自己外型已出事：「牠還未看到鏡子，我告訴牠看起來很好。」

Chris同時將相片分享至ig，原本長方形的相片被裁至預設的正方形上載，讓不少粉絲也乘機取笑。（Chris Evans ig圖片）

相片甫上載即引來一眾粉絲留言爆笑，紛紛代入Dodger，貼出各種表情及meme圖表示無奈及憤怒的反應，「這是虐畜嗎？」、「牠一定很生氣」、「很尷尬啊，牠不會想讓朋友見到」、「再也不敢自己動手了吧」。

Chris同時將相片分享至早前才開設的Instagram帳戶，或許還未熟悉ig運作，原本長方形的相片被裁至預設的正方形上載，讓不少粉絲也乘機取笑Chris，「Dodger在Instagram被砍頭了」、「已經這麼多年，隊長還未學懂使用社交平台嗎？」。