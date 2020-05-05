【母親節2020】5大抵食自助餐　一家三口最平不用700元

今個星期日就是母親節！雖然受到疫情影響，大家外出的意欲大減，不過仍然無阻母親節當日和媽媽慶祝一番。疫情影響下，不少酒店母親節自助餐到今日（4/5）依然有得訂座，部分更低至7折，如果還未決定母親節去哪裡慶祝的記得盡快訂位！

1.The Place

The Place的自助有即開生蠔供應，另外還有原盅海底椰燉燕窩及黑糖桃膠北海道3.6牛乳布甸等養顏美食。而惠顧母親節正日自助餐，每位媽媽再送Dermalogica護膚禮品套裝1份，價值$466。網上預訂並付全數母親節自助晚餐可享85折優惠！（小童收費為4歳至12歳，4歲以下免費）

疫情期間，自助餐桌上所有食物都會有蓋子蓋著，保持衛生，海鮮則由店員幫忙拿取。

+ 3 + 2

5月10日 (星期日)

自助午餐

首輪：11:30am-01:30pm、次輪：02:00pm-04:00pm

原價：成人$488/位（折後$328.5）；小童及長者$368/位（折後$253.5）

自助晚餐

首輪：05:15pm-07:45pm、次輪：08:15pm-10:45pm

原價：成人$698/位（折後$523.5）；小童及長者$498/位（折後$373.5）

The Place

地址：旺角上海街555號香港康得思酒店L樓層

電話：35523028

2.普慶餐廳

香港逸東酒店普慶餐廳的生蠔自助餐非常有名，連午餐亦會供應2款生蠔及多款海鮮冷盤，其現場即煮食品也不少，如即切牛扒、日式串燒、天婦羅等。母親節正日惠顧更會有神秘禮物。（小童收費為3至11歲，3歲以下幼童免費）

疫情期間，自助餐桌上所有食物都會有蓋子蓋著，保持衛生。

+ 13 + 12 + 11

5月10日 (星期日)

自助午餐

12:30am-02:30pm

原價：成人$378/位；小童及長者$278/位

自助晚餐

06:30pm-09:30pm

原價：成人$618/位；小童及長者$448/位

普慶餐廳The Astor

地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層

電話：2710 1901

3.Mr.Steak Buffetà la minute

Mr.Steak Buffetà la minute提供多款高質牛肉菜式，包括日本和牛鐵板燒、和牛壽喜燒及美國燒牛肉，母親節及前夕更可享 7折優惠，5月份其餘日子則有6折優惠。5月1日至15日期間於升級時段4人同行，更會送上以真空包裝的原塊300克佐賀和牛讓帶大家回家。（小童收費為100cm－140cm，身高100cm以下免費）

疫情期間，自助餐桌上所有食物都會有蓋子蓋著，保持衛生。

+ 2

5月9日－10日

自助午餐

12:00am-02:30pm

原價：成人及長者$438/位（折後$306.6）；小童$238/位（折後$166.6）

自助晚餐

首輪：05:00pm-07:00pm

原價：成人及長者$458/位（折後$320.6）；小童$288/位（折後$201.6）

次輪：07:30pm-10:00pm

原價：成人及長者$608/位（折後$425.6）；小童$308/位（折後$215.6）

Mr.Steak Buffetà la minute

地址：銅鑼灣告士打道280號世貿中心6樓

電話：28815757

4.倚窗閣

九龍酒店倚窗閣的母親節自助午餐及自助晚餐不但有矜貴滋潤的冷盤熱葷，新鮮即開生蠔，各款凍海鮮以至即切烤肉等餚，讓媽媽沉醉於美食國度。自助晚餐餐桌上更提供期間限定菜式，包括鹿兒島和牛、多款以燕窩入饌美食、芒果及紫薯主題甜品等。現在預訂有早購優惠8折！（小童收費為4歳至11歳，4歲以下免費）

5月10日 (星期日)

自助午餐

12:00am-02:30pm

原價：成人$ 448.8/位（折後$340.2）；小童及長者$367.2/位（折後$268.2）

自助晚餐

06:00pm-09:30pm

原價：成人$767.8/位（折後$583.2）；小童及長者$547.8/位（折後$403.2）

九龍酒店倚窗閣

地址：尖沙咀彌敦道19－21號九龍酒店2樓

電話：2734 3803

5.綠怡咖啡廳

綠怡咖啡廳母親節推出「龍蝦．魚子醬」主題自助晚餐，除了生蠔等海鮮冷盤，還有大量龍蝦與魚子醬併合的菜式，如龍蝦魚子醬薄餅、海膽芝士焗龍蝦伴魚子醬、魚子醬鵝肝多士、杏仁魚子醬撻等。每枱獨立有鍋Häagen-Dazs 雪糕火鍋，而每位母親還送自選祝福字句士多啤梨蛋糕。於網上訂購自助午餐可享最多低至8折優惠；而自助晚餐更有最多低至7折優惠。（小童收費為3歳至12歳，3歲以下幼童免費）



疫情期間，自助餐桌上所有食物都會有蓋子蓋著，保持衛生。

5月9日 (星期六)－5月10日 (星期日)

自助午餐

12:00nn-02:30pm

原價：成人$294.8/位（折後$241.2）；小童$250.8/位（折後$ 205.2）

自助晚餐

06:30pm-10:00pm

原價：成人$547.8/位（折後$398.4）；小童$404.8/位（折後$294.4）

綠怡咖啡廳

地址： 北角英皇道665號北角海逸酒店

電話： 2187 8888