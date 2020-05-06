台男提早放工驚見媽用熨斗燙頭髮　背後原因有洋蔥

媽媽的生活智慧有時真的嚇人一跳，一名台灣網民表示因為提早放工，竟發現媽媽一個奇怪的習慣，就是用「熨斗」燙頭髮，令樓主不禁問「媽媽是不是都有開發電器新功能的能力？」。

從圖片可見媽媽的頭躺在熨衫板上，把頭髮散出來，媽媽一手拿着熨斗在燙直頭髮。（PTT圖片）

該名網民在討論區PTT發文，表示最近公司時常提早放工，但當他提前回家時，竟「一進門就看到讓我震驚的畫面」，從圖片可見媽媽的頭躺在熨衫板上，把頭髮散出來，媽媽一手拿着熨斗在燙直頭髮。

樓主震驚地問「媽你在幹嘛？」，媽媽一時心虛地回答「電頭毛啊…」。原來媽媽已經自行研發用熨斗DIY燙頭髮一段時間，「要不是提早下班我永遠不會發現」。他指，家裏其實有直髮夾，但妹妹離家去讀書時沒教過她用，所以只好自行DIY。

有網民找出謝霆鋒也曾用熨斗燙頭髮。（網上圖片）

樓主本來都覺得這件事很好笑，但話鋒一轉，感嘆平時都沒有時間教父母用一些新產品，「好像跟很多3C產品（電腦及周邊產品）一樣，我們常常買了什麼給自己的媽媽，卻沒有花一點時間了解她會不會用」，媽媽又不好意思問孩子，結果好東西都被放一邊。

最後他還笑言，原來每天出門前燙好的襯衫跟媽媽的直髮「系出同源」，又指雖然自己沒有頭髮，但為了媽媽他也要去研究直髮夾的用法了。