湯博士發明「開門神器」　3件物品DIY　唔用手乜門都開到

新冠肺炎（又稱武漢肺炎）疫情下，市民外出加倍小心，雙手都會盡量減少接觸物件，但開關門卻是不能避免的難題！人稱「湯博士」的中大物理系高級講師湯兆昇就分享一個自家新發明，只需水松木塞、舊手套和書架分隔欄，就能做出一個「開門神器」，更稱「扭、推、拉乜嘢門都開得」。

湯博士發明了「開門神器」，只需水松木塞、舊手套和一個書架分隔欄。（fb「湯博士的物理空間」圖片）

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湯博士今日（18日）在facebook專頁「湯博士的物理空間」發文，指辦公室走廊超多門，「從2樓走到1樓攞啲嘢上返去，要開八度門（樓梯兩度走廊兩度加來回）」，這段抗疫時期當然不想接觸門柄等危險位置，於是發明了這個「開門神器」，又指「呢個時候大家發揮下創意，順便鬆一鬆」。

從湯博士上傳的照片可見，開門神器由兩個水松木塞、一隻膠手套和一個書架分隔支架製成，只要把木塞鑽進支架兩端，再包上膠手套，一夾一扭就能輕鬆開門，神器還可以放進門柄拉門，非常方便。他其後補充指用完要放返入膠袋內，避免接觸到木塞，而且用完亦要消毒清潔。

帖文引起網上熱議，網民大讚有創意又實用，「你快啲去申請專利」，認為很快就有人搶先生產，「仲要改名做『湯博士開門易』放喺淘寶賣」。有人則指開門神器似乎有多種功能，「可以用嚟瘦面或者按摩」。另有網民笑言可用腳踢開門，「我呢個隨身攜帶」，但湯博士隨即發現盲點，「拉同扭都唔得」。

同場加映：湯博士另一發明 ↓↓↓

現時不少人會把口罩用足一日，以免「浪費」；湯博士分享「懸浮式口罩暫存盒」製作方法，設計引來網民關注。（fb「湯博士的物理空間」圖片）