【睇片】虎門大橋異常晃動　父女同車歷險稱恐怖：如坐過山車

連接廣州市南沙區與東莞市虎門鎮的虎門大橋，今日(5日)下午4時許突然出現恐怖一幕，有網上片段直擊其中一段橋面突然如波浪一樣異常抖動，猶如災難電影一般，事後當局封橋幸未造成嚴重傷亡。當時有一對內地父女剛好同車，親歷驚險一刻，兩人都忍不住嘩嘩聲：「過山車咁好恐怖」。

虎門大橋出現買常的波水浪式手抖動，十分恐怖。（網上片段截圖）

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據網上廣泛流傳的片段可見，虎門大橋其中一段橋面下午突然上下晃動，猶如波浪一樣異常抖動，片中可看到橋上的路牌及欄杆也隨之搖動，大批車輛當時正在橋上，場面驚險，部分駕駛者甚至嚇得下車。

事後當局基於安全考慮，將大橋實施雙向全封閉，微博網民議論紛紛，不少人都高呼睇片都心寒，慶幸未出現重大傷亡。

「有啲飄飄下…飄得郁嘅…過山車咁…」，有微博女生發放當時與父親同車歷險一刻，她在微博寫道「我居然跟我爸一起見證了這一個時刻！」，並上載當時的車CAM片段，從車頭外望可見車身出現輕微的上下浮動，父女二人對突然發生的變故都表現錯愕，忍不住嘩嘩聲，形容如坐過山車，「真係有啲恐怖」，幸橋面不久後回復平靜。內地傳媒引述大橋一工作人員表示，等風停下來就沒事了，市民不用恐慌。

有父女同車經歷恐怖一刻，忍不住嘩嘩大叫。（博片段截圖）

父女歷險一刻