【新冠肺炎】日本食店推平價午餐助貧童　老闆︰可待長大回來付錢

日本因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，當局周一（5月4日）宣布延長全國緊急狀態令至5月31日，許多學校繼續停課；位於東京都武藏野市吉祥寺的食店「長男堂」為了協助貧困兒童，近日推出平價兒童便當，店主更明言如果經濟真的有困難，「長大後再付款亦可」，暖心行為感動了不少網民。

日本一名網友率先在上周三（4月29日）把「長男堂」門外一張告示上載到Twitter，內容大意是︰「在學校復課前，本店每逢星期一、四、五的上午11時30分至下午6時提供兒童便當，每個售價250日元（約18港元）。如果是錢不夠或是沒有零用錢的小朋友，可以遲一點再付錢，甚至長大後回來再付都沒關係，即使待你們長大，我們的店或許已不存在，但沒關係，到時候就用這些錢去幫助或捐給有需要的人吧！」

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「為小孩上一堂良好的品德教育課」

不少網民均留言大讚店主充滿人情味，「這並不是一件容易做到的事，尤其在疫情之下！我感動到快要哭了」、「價錢這麼便宜，但青菜肉類都很齊全，有機會一定會去捧場」、「店主太有愛心了，而且這也是好機會為小孩上一堂良好的品德教育課」。

日本小學生的午餐一律由學校提供，不像香港可以選擇帶飯盒，小朋友也不能帶食物到學校，校內更不設飲料或食物販賣機。為確保小朋友涉取到足夠營養，學校提供的菜單由營養師規劃，且飯菜都是現做的。

價錢方面，午餐雖然不是免費提供，但政府已補貼大部分費用，實際上家長要付的金額謂少之又少。不過受疫情影響，學校停課使到小學生無法在學校食用營養午餐，變相令基層家庭支出增加。

另外，停課嚴重影響提供學校午餐的供應商及原材料商，導致各種食材被棄單及囤倉。為解決問題，日本不少商家自發舉辦促銷活動，甚至提供超平價學生餐，幫助一眾生產商及在職家庭。

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