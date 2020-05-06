嫌男友不夠持久服早洩藥後仍不滿足　睇醫生先知係台女慾望太大！

愛情關係再深厚，如果性生活不能契合，都有分手的可能。最近有台女在討論區上分享，稱因為男友在床上的持續時間滿足不了她，所以曾經要對方吃治療早洩的藥，更曾一起去看泌尿科醫生，希望在結婚之前可以在性事上令大家都滿意。可是當醫生了解過他們的性事習慣之後，卻告訴了一個令台女覺得尷尬的事實，但同時亦都令她放下心頭大石。

台女在Dcard討論區上分享，指多任男友床事持續時間太短，滿足不了她。直至與現任男友的經歷，令她明白問題其實在自己身上。（GettyImages）

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台女在Dcard討論區上以「原來不是男友不夠久，只是我慾望太大」為題發文，說自己交過幾任男友，他們對自己都不錯，但每一次性愛的時候，她內心都會有一種「天啊你們也太快射了吧，老娘還沒爽夠欸！」的感覺，結果更因為年輕不懂事而吵架分手。

直至去年底台女交了現任男友，兩人都以結婚為前提拍拖，但男友幾乎所有方面都很好，唯獨是房事令她覺得「還是不夠久」，所以就決定與男友一起解決問題。台女做過功課之後，曾經向男友建議服用治療早洩的藥物，男友服用後的表現雖然令到台女滿意，但數次之後「有可能是我習慣了，吃沒幾次後又覺得不夠久了」。

男友吃過治療早洩的藥物後，終於滿足到台女，但因為已經集慣，她又覺得不夠久了。（GettyImages）

台女認真說出自己的想法之後，男友竟然主動提出去看泌尿科醫生，令台女感動到哭了起來，因為這類問題說出來本身已經會令男方十分受傷，但男友竟然不單願意討論，甚至服藥及主動提出看醫生，「這種人不嫁是要嫁誰！」

結果兩人一起去看醫生，尷尬情節卻發生了：

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網民們見到故事之後，都說他們的經歷十分之可愛，也大讚男友十分棒。不過也有人分享，說男友的持續時間太長反而令她覺得煩厭：

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