被暴力男友掐頸未係最可怕？台女星揭被虐史　唐綺陽分析恐怖心理

人馬座的台灣女星曾智希上節目《女人我最大》，聊到曾遇到暴力男友，她表示剛交往時就有發現，男友吵架時都會砸或槌家俱，所以家裡會東凹一個西凹一個洞，或是把牆壁打穿一個洞，剛開始曾智希覺得：「哇~好MAN!」，但後來更多狀況讓她覺得不能相處下去。回想男友第一次拿東西丟時，邊角砸到曾智希的頭，事後男友跟她說：「我其實是要丟旁邊，不小心丟到妳。」當下曾智希覺得很有道理，就和好。

台灣女星曾智希自揭被虐史。（IG@simba.1220）

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過沒多久，兩人在家中的樓梯吵架，男友竟掐住曾智希的脖子，壓在牆上，她回想當下真的感覺快死了，後來又和好後，曾智希有跟男友表示：「你剛掐我脖子很可怕。」男友卻解釋為：「因為我怕你摔下樓梯，所以要把你抓住。」最後壓倒曾智希最後一根稻草，是因為男友摔電風扇，結果砸到天花板的燈，玻璃碎裂，曾智希覺得太可怕提出：「我要跟你分手！」當時曾智希要帶走兩人共同養的貓，男友竟說出：「不行，把貓殺死，一人一半！」

曾智希嚇死了，眼看著男友正想把貓拿起來摔，她立刻不顧滿地的玻璃碎片，飛撲過去把貓接住，奪門而出，再也不敢回去，所以現在腳上還留有很多小疤。唐綺陽老師分析說，暴力男會嚇唬另一半、讓對方害怕然後留下，而且通常暴力男會一次比一次更嚇唬對方，但沒想到這個恐懼會讓女生再也不敢跟他在一起。王少偉也說：「還好分手了，不然下一次就是摔妳。」

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