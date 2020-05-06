「台灣口罩正妹」身分曝光　原來係呢位日本水着女星　脫罩後更索

受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）影響，台灣民眾出外多會自主配戴口罩，有PTT網友貼出一張戴著口罩的正妹照片，該名女子雖然戴口罩，仍可看出口罩下的五官十分精緻，也露出一對迷人的雙眼，鄉民解密她的真實身份是日本寫真女星亞里沙，近日赴台學習中文，直呼「快脫口罩」。

PTT網友貼出一系列的照片，寫下「正妹口罩脫下來」，可見一名戴著口罩的女子，擁有一雙大眼、白皙皮膚，雖然穿著保守，仍能看出性感的身體曲線，網友也加碼貼出許多其他張沒有戴口罩的照片，漂亮程度幾乎讓鄉民暴動（點圖放大瀏覽）：

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其他網友則揭秘，照片中女子身份為日本寫真女星亞里沙，目前人在台灣學習中文，留言「極品」、「重點不是口罩，是鎖骨」、「超讚的」、「搬來台北住三個月了吧」、「人美真好」。

其實亞里沙於2月20日就在她的社群軟體發文表示：

「親愛的好友，我有一件事向大家報告，其實我已經搬到台北了，我在這邊開始學中文。我原本經常去台灣旅行就愛上台灣了，也交了不少台灣朋友，這樣就想自己也住台灣那裡看看，其實也猶豫是否去留學，一直無法下定決心，不過非常感謝大家的支持和鼓勵。從家鄉福岡到東京來，接下來就是台灣，我超期待台灣的新生活，當然心裡會有一些不安，也緊張，但在台灣工作、學習，都會好好努力的。」

許多網友也紛紛在貼文下獻上祝福。

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