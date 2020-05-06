金像獎2020｜鄭秀文6屆入圍女主角都飲恨　網民嘆：欠佢一個交代

第39屆《香港電影金像獎》今午（6日）公布得獎結果，因新冠肺炎疫情關係，只透過社交媒體串流直播形式舉行，由主席爾冬陞朗讀得獎結果，全過程約10分鐘，被稱為「史上最快頒獎禮」。不過短短兩個字的頒獎禮同樣令人感觸良多，除了盧凱彤Ellen遺作《Fly》獲得原創歌曲，與太太余靜萍和好拍檔林二汶同奪獎外，網民對鄭秀文Sammi再次失落影后寶座則相當失望，「又要繼續爭取下一屆提名」。

鄭秀文今屆憑《花椒之味》再度入圍金像獎女主角。（《花椒之味》劇照）

+ 4 + 3 + 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

今屆金像獎頒獎禮匆匆過去，有人嘲諷「快過打針」，又批評主辦單位對入圍電影及演員毫不尊重，「連提名片段都唔播下」、「好趕時間咩？讀完就算」，認為網上直播時間充裕，讓人表達得獎感受應是合理做法。

不過頒獎禮秒速播完，也不及鄭秀文第六屆入圍，卻未能捧獎回家失望，網民紛紛大呼可惜，「金像獎欠鄭秀文一個交代」、「還我鄭秀文」，亦有人認為今屆奪獎的周冬雨做得不錯，「但始終都係想有真正嘅香港人影后」。

鄭秀文9套與金像獎女主角擦身而過的電影

+ 5 + 4 + 3

嚴格來說，Sammi已是第8次跟金像獎女主角擦身而過，由2001年第20屆金像獎以《孤男寡女》首次獲提名，翌年更以3套港產喜劇《瘦身男女》、《同居蜜友》和《鍾無艷》再被提名，其後的《長恨歌》、《高海拔之戀II》，以及今屆的《聖荷西謀殺案》和《花椒之味》，都與金像獎無緣。

網民認為，鄭秀文敗給楊千嬅以《春嬌與志明》奪獎的那年最可惜。（電視截圖）

網民稱重溫Sammi的奮戰史，喜劇、文藝片、警匪片等未能讓她登上寶座，始終年年都碰着強勁對手，包括張曼玉、張艾嘉、周迅、章子怡等，但直言她敗給楊千嬅以《春嬌與志明》奪獎的那年最可惜，「輸得最唔抵嘅一次」。