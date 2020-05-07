Audi司機撞日產　霸氣稱「這車我買了」　即用支付寶過數4萬人仔

如何撞車又不失霸氣？廣西省南寧市一名司機駕駛白色奧迪（Audi）和另一架日產（Nissan）私家車相撞，想不到駕駛奧迪的司機直接說：「你這輛車多少錢？你這車我買了！」還當場網上轉帳4萬多元人民幣，不過後來該名奧迪司機仍被警方逮捕，原來他是無牌駕駛，因為擔心事情敗露，才不敢報案，想買下對方的車了事。

廣西南寧公安在公路進行整治行動，其中一輛白色奧迪私家車被截查，不料司機突然加速衝過關卡。（網上圖片）

事情發生在4月24日晚，廣西南寧公安在公路進行整治行動，其中一輛白色奧迪私家車被截查，不料司機突然加速衝過關卡，闖紅燈駛離現場，還撞壞了警方的設施。

警方於是翻查閉路電視找尋該車的行蹤，直至4月27日在一間修車廠找到這輛車，同時有另一架被撞到嚴重損毀的日產私家車。原來奥迪司機衝撞警察關卡後，第二日又撞到黃姓司機的日產車，當中日產車損毀嚴重，整個車頭已面目全非，內裡的零件外露，差不多可報廢了。

黃男指，奧迪司機當場直截了當地說，「可以私了就私了，他還問我，你這輛車多少錢，我說4萬1（人民幣），他就直接用支付寶給我錢，把車買下來了。」

日產車損毀嚴重，整個車頭已是面目全非，內裡的零件外露，差不多已可報廢了。（網上圖片）

警方之後聯繫到奥迪的車主，但他辯稱24日駕車衝關的不是他，之後又有一名姓盧的男子投案，但後來被查證是頂包。警方多番找尋後，終找到當日駕車衝關的司機就是奧迪車主本人。最後他因阻礙執行職務、無駕駛證，被處罰款1700元人民幣、行政拘留15日，涉案車輛亦被扣查。