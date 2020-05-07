深水埗小狗慘遭凌空吊頸20秒痛苦掙扎　扯繩大媽見拍片者即放下

無論是毛孩或小孩，都應該細心照顧，但昨晚（6日）卻有市民在深水埗看到狗狗被一名婦人凌空吊起，過程長約20秒，直至婦人發現有人拍片才放下小狗。網民看後紛紛狠批涉事婦人虐待動物，又擔心狗狗在家中的安危。

有網民發現深水埗一名婦人昨晚當街扯繩，令小狗凌空被吊起。（fb專頁「香港動物報」）

《香港動物報》在facebook專頁上傳事發影片，稱有讀者昨晚約7時許在深水埗一間找換店附近，目擊一名途經的婦人扯起狗繩，並吊起狗狗步行達20秒，當婦人發現有人拍片後，隨即放小狗落地離開。該名讀者形容，過程中小狗不斷掙扎，狀甚痛苦。

《香港動物報》表示，凌空吊起狗狗令其受傷和受驚，或涉嫌觸犯《防止殘酷對待動物條例》，呼籲市民若發現有人吊起狗隻，應馬上喝止及通報愛護動物協會處理。不少網民聲討涉事婦人，又指事件嚇人，「喺街都可以咁樣對待，真係唔敢想像佢喺屋企或者無人嘅地方會點」，批評現場竟沒有人出聲制止。

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其實今年4月已曾發生類似事件，西貢一名女狗主為分開自己的松鼠狗和貴婦狗，拉起狗繩令松鼠狗被「吊頸」凌空離地，松鼠狗最後死去，警方其後以涉嫌「公眾地方行為不檢」和「殘酷對待動物」拘捕狗主。