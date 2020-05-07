YouTube Music搜尋張學友結果卻是張如城　歌神變咗亞洲神童？

張學友是四大天王，張如城是亞洲神童，香港人絕對不會搞錯，然而YouTube Music卻出了大蝦碌！最近有網民分享，指自己下載YouTube Music後在程式中選擇自己喜歡的歌手，不料竟然發現爆笑亮點 — 張學友的照片配上張如城的名字。這個錯誤令人哭笑不得，可以說是「你的名字我的姓氏」的最新演繹。

有網民發現YouTube Music錯配了張學友的相片及張如城的名字。（fb群組「on9仔女同盟會 (on9限定)」圖片）

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下載「香港01」App ，即睇城中熱話

網民在facebook群組上分享載圖，說自己「下載咗YouTube Music，佢叫我揀喜歡嘅歌手」，然後再叫其他網民在其手機截圖找尋亮點。圖中有多名中外歌手的照片及名字，部分已揀選的歌手就有一個剔號及照片變暗。眾多歌手中有港人熟悉的張學友，不過仔細一看，名字竟是「張如城」，叫人摸不着頭腦。

《香港01》記者嘗試在YouTube Music內搜尋「張學友」，雖然結果顯示學友的照片配上「張如城」的名字，但依然是張學友歌曲；如果搜尋「張如城」，就會看到張如城的MV，但卻是其他歌手的歌曲。若將搜尋收窄至專輯後，卻又顯示張學友的專輯；若再將搜尋轉成只限歌手，會再次看到張學友照片配上張如城名字。

記者在YouTube再測試，發現同樣錯誤，不論搜尋「張學友」或「張如城」都會出現同一幅張學友的三七臉照片配上張如城名字。有網民估計，兩人爆笑「錯配」，可能因為他們也是叫「Jacky Cheung」。

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網民留言表示十分好笑，更二創改歌「如成為學友大概總帶着愛」、「我等到棺材也焚了」。另外亦有人大讚：「張如城，識貨」、「張如城變張學友」、「張學友真名」、「唔係黎明咩」。

張如城是2000年代初出道的歌手，13歲已經自資出唱片，因而被喻為「亞洲神童」，紅極一時（真係一時）；他曾拍攝TVB節目《香港鬆一鬆》。張如城推出的作品不多，但不少都是當時年輕人的回憶，例如《友誼的光彩》、《中國的巨龍》、《紅日之火》等等，但由於他咬字不清經常被網民取笑，首本名曲《友誼的光彩》更被惡搞成《有耳的棺材》。