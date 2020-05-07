日本女生情迷港式文化　參考K Kwong紙樣設計茶餐廳花紋布口罩

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續肆虐，日本口罩供應緊張之下，民眾亦開始自製布口罩，最近更有一位日本攝影師開設網店售賣自家製布口罩。對港式文化情有獨鍾的她特意參考香港各區舊式茶餐廳的地板花紋，再用由香港大學化學系博士鄺士山 （K Kwong）研發的「HK MASK」紙樣設計6款布口罩，非常有心思。

6款布口罩均採用由香港大學化學系博士鄺士山 （K.Kwong）研發的「HK MASK」紙樣設計，非常有心思。（莉記雜貨店圖片）

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來自日本的女生Raylie鍾愛港式文化，本來亦是攝影師，不時到訪香港旅遊。她近日於facebook撰寫帖文，表示日本國內口罩供應仍短缺，而且發現不少人戴即棄口罩只為了短時間外出購買東西，其實有點浪費。於是她在居家抗疫期間，參考了K Kwong研發的「HK MASK」布口罩紙樣，以茶餐廳為主題設計出6款布口罩。

Raylie的網店「莉記雜貨店」於昨日（6日）正式開張，當中亦包括布口罩。相中可見口罩共6款，全是香港各區舊式茶餐廳中最為人熟悉的地板花紋口罩，包括中環、旺角、油麻地、銅鑼灣、香港仔、沙田，區區款式不同。

她又稱香港舊式茶餐廳或冰室已買少見少，其魅力不限食物，室內設計亦有獨特之處，更是香港的本地文化之一，所以這次布口罩的設計亦以此為題材。

日本女生Raylie開設網店售質自家製布口罩，喜愛港式文化的她特意參考香港各區舊式茶餐廳的地板花紋作口罩設計。（莉記雜貨店圖片）

相中可見，口罩外層及內層之間有開口，方便用家自行加入適用的過濾層。另外，布料上的花紋亦由Raylie親自設計，並在工餘時間縫製布口罩，因為布料是特意訂造，故口罩價格比一般布口罩稍貴，未計運費售1500日圓（約109港元）。

來自日本的女生Raylie鍾愛港式文化，本來亦是位攝影師，不時到訪香港旅遊。（Rie Nishinaka fb圖片）

Raylie指今次活動是希望幫忙傳承香港的本土文化，又指縫製的過程讓她心情變好，故很高興能做幫助別人的事；她又解釋，因為今次疫情未能訪港而心情鬱悶，亦希望其他香港迷能透過布口罩稍為排解思念，同時又可猜測花紋的來源地，算是另類樂趣。