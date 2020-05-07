魚肉切開驚現恐怖人臉　激似佛地魔嚇窒台灣網民：好哀怨的表情

許多物品常會因為色澤、光線的因素而讓人產生了視覺上的錯覺和聯想，一名網友到市場買了一片魚肉，回家後看到切面嚇了一跳，因為切面看起來就像一張人臉，有眼睛、嘴巴，詭異的畫面讓他覺得很不舒服，照片上傳臉書後也讓許多網友議論紛紛。

這名網友在「爆廢公社」PO出一張買回來的魚肉照片，只見這片魚肉切面上的兩處黑色色澤就像雙眼，下方洞的部分就像開了口的嘴巴，中間骨頭像鼻樑，拼湊起來彷彿就是一張人臉，讓原PO看了不舒服，嚇得貼文寫道：「老闆，可以換一片嗎？」

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照片吸引了逾萬名網友按讚觀看，許多人看了渾身不自在，「這樣拍好可怕」、「笑得你心裡發寒」、「剛才滑上來嚇一跳」、「瞬間看到有點可怕耶」、「愛吃魚的我想吐了」、「吃了做惡夢」、「看久會不舒服」、「太可怕了，剛看到還以為是面具」、「好詭異喔」、「好噁心，換一個啦」、「完全沒食慾了」。

還有網友開玩笑的說「面膜啦，趕快敷」、「老闆切十片，回去當面膜」、「這有好重的黑眼圈啊」、「好哀怨的表情」、「它會跟你說『魚肉好吃嗎？』」、「紅衣小女孩外傳」；也有人覺得看起來神似電影或動畫裡的人物臉孔，「佛地魔」、「不知道為什麼覺得很像無臉男」、「金凱瑞摩登大聖面具？」、「完美比例的外星人臉」。

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