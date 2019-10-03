台男剝蝦剝出孫中山人臉　網民：趕快跪下顯靈了

Oops!先前曾介紹過「剝蝦神技」，不過這次的剝蝦很不一樣.....一名男網友在Facebook「爆廢公社二館」PO出一張照片，只見剝掉蝦殼後，竟然出現激似國父孫中山先生的人臉，讓原PO驚呼「全體肅立，剝蝦殼」，引發上萬名網友熱議！

男網友剝掉蝦殼後，竟出現激似國父孫中山先生的人臉。（Facebook@爆廢公社二館）

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國父顯靈（？）

世上無奇不有，這到底是國父顯靈還是靈異事件啦（即睇網民留言▼▼▼）

蝦肉好吃嗎

不少網友聯想到台灣流傳多年的鄉野奇談「魚肉好吃嗎」，紛紛歪樓瘋喊：蝦肉厚甲某.....（即睇網民留言▼▼▼）

唱～國～歌

先別管「蝦肉好吃嗎？」見到國父就是要立正唱國歌～三民主義，吾黨所宗.....（即睇網民留言▼▼▼）

這樣也行- -

還有網友笑說，吃蝦就吃蝦，不要玩國父啦QWQ（即睇網民留言▼▼▼）

老實說～本編看了10秒才看懂.....不過也有網友表示，斜斜看會比較像史路比～本編怎麼看不出來.....大家想像力好豐富RRR

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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