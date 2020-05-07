杭州女淘寶買頭盔打開驚見「炸彈」　目擊者：像電視看到的迫擊炮

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打開快遞發現一個鐵製的疑似炸彈，正常人都會嚇過半死。日前，杭州城北一個市場收到疑似炸彈快遞，有一名女子網購一個電單車頭盔，但一打開包裹發現一個鐵製異物，有民眾稱看樣子似足電視劇見到的迫擊炮炮彈，民警隨即封鎖整個市場。不過，警方發現這個炸彈只是模型，裏面沒有彈藥及引信；女子的老闆稱，這個頭盔由淘寶購買，不知是商家放錯還是惡作劇。

女子從淘寶買來一個電單車頭盔，但打開包裹發現一個炸彈，嚇到報警。（網上圖片）

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事發於5月6日，杭州城北市場有女子網購電單車頭盔，早上收到包裹拆開時，發現一個異物，樣子似火箭頭，越看越似炸彈即時報警。市場內的貨運工人都在討論炸彈的事，有人稱「炸彈」是一個墨綠色的鐵皮玩意，「就像電視裏看到的那種迫擊炮」，市場出入口很快被封鎖，民警趕來調查。

市場的民眾稱炸彈從綠皮鐵皮製成，就像電視看到的迫擊炮彈。（網上圖片）

不過，民警檢查後發現「炸彈」只是個模型，裏面沒有彈藥及引信，已經收繳。內地傳媒找到網購女子工作的店，老闆說女員工早上8時45分發了照片給他，說網購頭盔卻送來鐵製「炸彈」，相信她當時已被嚇壞了，「不知道是商家放錯了呢，還是惡作劇」。女員工的頭盔經淘寶購買，但具體是哪家店就不知道。

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