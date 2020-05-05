淘寶晾衫竹原來係家居健身神器　網民實測話有效拉筋：無咁痛和緊

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響下，健身室及多個運動場地也要關閉，令一眾健身發燒友非常「身痕」，只能發掘在家運動鍛鍊的方法。有網民發現丈夫早前特意網購一支「晾衫竹」，將安裝於家中走廊。正當她思考丈夫「玩咩」時，丈夫突然「吊咗自己上去」猶如玩單槓，她才知道晾衫竹原來是健身神器，更指丈夫試玩後大讚「每晚整幾下」有效拉筋。

有網民發現丈夫早網購一支「晾衫竹」，回家看到他使用才知道那是健身神器。（fb群組「淘寶開心share」圖片）

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該網民日前分享淘寶好物，稱以為丈夫購入一支晾衫竹，回家後卻見到它被安裝於家中走廊的牆身。樓主當時感到奇怪：「喺路中心點掛衫呀，玩咩？」沒料丈夫突然走到「晾衫竹」下，「吊咗自己上去」，雙腳凌空在單槓上做出引體上升的動作，「原來佢話這條棍可以在家健身玩『升降』」。

樓主直指得知真相後「笑死兼激死」，指丈夫總有古怪諗頭，更稱對方「開心share」提議她試玩，「我邊夠力呀，攞我命三千」。她其後分享丈夫的用後感，稱他「每晚整幾下」，幾日後自覺「隻手條筋真係鬆返，無咁痛和咁緊」，推介網民一試。

樓主指丈夫試用幾日後，稱「隻手條筋真係鬆返」。（fb群組「淘寶開心share」圖片）

不少網民都大讚「晾衫竹」實用，「練體能唔使下下落街練，又熱、落雨又練唔到」、「淘咗返去日日練，考警察消防救護海關入境任揀」、「唔拉筋嗰陣可以晾埋衫」、「掛張簾上去都得」。

不過有網民分享過來人經歷，指相中單槓由於只靠頂住牆壁固定，曾有家人朋友使用時突然滑落跌倒，更被打中頭部要留院，建議用家要在地面加瑜伽墊，或最好鑽牆固定免生意外，「即使隻腳掂到地，都會有機會失去平衡」、「無釘鎖死入牆係危險嘅，就算唔係用緊，行過跌落嚟都有機會整到頭」。

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