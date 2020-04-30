黃蜂衝入屋活捉變寵物　連登仔保鮮袋做籠　餵西芹、栗米、生雞扒

養寵物是不少人的興趣，但最近有連登仔分享一則家中奇遇，指有黃蜂飛入屋後被活捉，意外成為家中的寵物，一眾網民大感驚訝。樓主在帖文圖文並茂地說，自己拿了西芹甚至是雞扒餵黃蜂，其後又將牠放在保溫袋或保鮮袋內，情節令網民們哭笑不得！

有網民分享家中的黃蜂寵物照片，並分享當中經過。（連登討論區圖片）

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樓主以「屋企養咗隻黃蜂」為題發文，說有一隻黃蜂飛入家中，於是爸爸就拿出一個保鮮袋，然後等黃蜂自己慢慢走進去。樓主見「新寵物」加入成為家庭成員，於是想到先請牠吃一頓大餐，將數節西芹及兩粒栗米放到袋內，然後再問一眾網民「有冇巴打養過黃蜂，可以畀啲意見？」。

之後樓主又上載圖片，可見他將保鮮袋放在手上，黃蜂隔着保鮮袋趴在他手上。或許黃蜂知道自己被人類握在手中，所以嘗試突破重圍，樓主表示「隔住個袋都好痕」。

數小時後樓主更新黃蜂近況，原來他為黃蜂送上一件蒜蓉雞扒，「睇下佢食唔食」。照片可見保鮮袋中的西芹和栗米已經被拿走，換上一塊生雞扒，惟黃蜂看來不太賣帳，背對雞扒。有網民好奇黃蜂「到底啲菜食咗未？」，樓主回答說「佢咩都冇食過」，被網民嘲諷「寧願餓死都唔想跟你」。

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有網民提醒樓主，黃蜂生性兇猛，隨時可以咬穿膠袋趁樓主睡覺攻擊他。樓主本想多加一個保鮮袋在外邊，但最後還是將牠放到一個保溫袋內作罷，更稱「聽日食咗就算」。當他打開保溫袋檢查的時候，「隻嘢就係咁拍隻翼」。

帖文引起網民們討論，有人認為樓主的餵飼方法不當，亦有人大讚樓主的爸爸「好癲」，竟然可以將黃蜂活活捉到保鮮袋內。