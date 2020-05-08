日本童顏巨乳DJ Mel逆天身材　玩Cosplay夠晒火辣

DJ界除了韓國的DJ Soda外，日本代表DJ Mel也令人眼前一亮。DJ Mel來自日本雙人女子DJ團「DJ Tidy」，除了打得一手好碟外，更與韓國爆紅的DJ Soda一樣擁有逆天的爆乳身材，再加上童顏外表，絕對擔得起「童顏巨乳DJ」的封號！

DJ Mel以童顏巨乳見稱，IG更有多達33.7萬名粉絲！（IG「djmel_jpn」圖片）

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DJ Mel與其他DJ不同，經常以清純look示人，一頭黑色長髮陪可愛齊陰，加上櫻桃小嘴、一對水汪汪的眼睛及微微的包面，穿上學生水手服的話絕對可以隨便走進一間中學扮中學生！

身材方面，DJ Mel擁有激突D Cup上圍，「該大的大，該小的小」，火辣度十足，DJ打碟時更令場面氣溫急升！ DJ身份以外，她亦不時玩Cosplay，兔女郎、野性小貓、綾波麗一眾角色難她不到，輕鬆演繹角色神髓，IG多達33.7萬粉絲真係有原因！

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越南女係DJ之餘仲係網紅IG大派福利 秀髮掩胸中空上陣影寫真！（IG「jennyyen249」圖片）

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↓↓↓泰網紅激似DJ Soda 索爆金色短髮加性感背心 仲做過Model影寫真↓↓↓

泰網紅激似DJ Soda 索爆金色短髮加性感背心 仲做過Model影寫真（IG「fahhahaaaa」圖片）

FahFah被指與韓國明星DJ Soda十分相似，左為FahFah，右為DJ Soda。（IG「fahhahaaaa」圖片／資料圖片）

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