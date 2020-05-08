強行捉住硬扯甩羽毛　殘忍遊客圍虐孔雀只為影相

雲南省昆明市雲南野生動物園周一（5月4日）有數名遊客為了與孔雀拍照，不但強行將牠捉住，還硬扯去幾根羽毛，導致孔雀苦苦掙扎，不斷哀鳴。片段在網上曝光後惹起眾怒，不少人留言炮轟有關行為惡劣。

現場片段拍到，一名女遊客捉住園內一隻孔雀，狠狠將牠按在地上，並喚來一名女童欲合照，但小女孩似乎不敢用手觸碰，竟一腳踩上孔雀尾部，幸好孔雀成功掙脫，迅速躲進附近叢林。

拍下影片的網民指出，當日一批包括大人和小孩的遊客追趕一隻孔雀，欲捉住牠拍照，其中一名男子更不斷對孔雀施虐，硬拔走幾根羽毛給小孩玩，「目測僅長羽毛便有4根左右，短的則有5、6條」。

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「這種人直接上旅遊黑名單吧」

事後在場其他遊客立即向園方投訴，工作人員稱，接報後已馬上派人制止，同時呼籲遊客文明觀賞，可是有時候亦制止不來，「4、5月是孔雀羽毛最新最好看的時候，不排除遊客有拔孔雀羽毛的情況。」

被拉扯的是一隻藍孔雀，受到驚嚇，羽毛脫落，幸好無大礙，目前仍在觀察中；園方強調，將會加強園區語音系統、標識標牌和現場人員的引導，進一步規範遊園秩序和遊客行為，若果遊客對園區內的動物構成傷害，將按相關法律追究責任。

網民紛留言斥責虐待行為，「這是對野生動物的一種傷害，其實和虐狗虐貓沒有分別」、「太可恥了，孩子亦跟着學壞」、「拜託這種人直接上旅遊黑名單吧，這種不文明行為單單制止和說教根本沒用」。

雲南野生動物園2016年2月亦曾發生遊客凌虐孔雀事件，一隻孔雀因遭遊客強行抱起拍照，甚至拔走羽毛，最終在約半小時後死亡。（微博圖片）

2016年2月，雲南野生動物園也發生過遊客凌虐孔雀事件，當年一隻孔雀因遭遊客強行抱起拍照及拔走羽毛，結果在半小時後死亡；園方指出，相信牠或是因為受到驚嚇猝死。