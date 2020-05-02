【賽狗】被虐待、被下藥、賽中骨折死亡　一文看清賽狗殘酷真相

想像一下，外面很熱，但是正在比賽的你不得不在跑道上繼續堅持。如果你放慢了速度，你可能就會輸掉接力賽，被團隊的人數落。 如果你經歷過這種情況，那麼運動犬的在比賽時的感受你應該可以感同身受。實際上，牠們的處境比你想像得還要糟糕。狗狗在很小的時候就被迫開始比賽，在賽狗業中，狗狗隻有一歲時就被迫開始訓練，因為比賽是一碗青春飯，退休後的生活可能也沒有任何保障。 被挑選為賽狗，就是受苦！

賽狗到底有多殘忍？（點圖瀏覽）↓↓↓

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許多賽狗為此受傷

自2008年以來，僅在美國就有13000多隻狗狗受傷，傷病包括斷頸、骨頭脫位、肌肉撕裂和腿部骨折等。美國佛羅里達州擁有全國一半以上的賽道，但主辦方甚至不會公開運動犬受傷的情況。在大家不知情的情況下，這些狗狗可能會受到更多的傷害。

許多狗狗因此死去

自2008年以來，已有近1000隻參與比賽的格力犬死亡。僅在佛羅里達州，平均每三天就有一隻賽狗死亡。灰狗作為賽場上最常見的賽犬，經常在比賽中痛苦地死去。

狗狗被迫在極端條件下比賽

為什麼格力犬是大多數賽狗人士的首選呢？格力犬的獨特之處在於它們的體脂非常少，皮毛也非常薄，所以牠們對溫度的變化特別敏感。但是，參與賽狗的相關人士並不在意這一點，他們強迫狗狗在不適合的溫度下奔跑。

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為了贏得比賽，給賽狗用藥

與賽馬行業類似，大家也會在賽狗行業給賽犬下藥，以提高牠們的表現。有時候，你甚至可以在牠們的體內發現違禁藥物。

賽狗經常在運輸途中死亡

參與比賽的狗狗可不會享受到高級的待遇，通常都是把幾十隻格力犬塞進一輛車裡。擁擠的環境，在夏天的時候會讓狗狗非常難受，因為牠們基本不會通過流汗散熱！

人們經常虐待賽狗

一般情況下，生病的賽狗不會得到治療，只會讓牠們自生自滅！沒能幫主人贏錢的狗狗，不值得醫治！

2010年，32隻灰狗在佛羅里達州的埃布羅公園狗舍裡死亡，一些是餓死，一些是脫水而死。退休後的賽狗，生活則更加艱難。牠們中的一部分會被送去領養，但另一些則被送到養殖場，用於繁殖更多的賽犬。而且由於灰狗的血型是比較常用的類型，很多灰狗被賣到血庫，被人一次又一次地抽血。

賽狗行業真的是非常殘酷的行業，被迫參與到其中的狗狗都非常無辜，往後的生活都充滿灰色。因此，世界各地動物保護人士在想盡各種辦法，取締這種傷害狗狗的活動。

在澳門，就曾經有這樣的一座賽狗場。不過在一年多以前就已經暫停營業了。那些飽經滄桑的狗狗們也得到了公開領養的待遇。然而賽犬依舊在一些國家依然非常受歡迎。不知道要到什麼時候，狗狗們才不用再因為自己的才能而遭受厄運。

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