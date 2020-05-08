OxyAir Mask港產口罩5.11再開賣　$125/50個　即睇6大購買注意位

新冠肺炎（COVID-19）疫情雖有緩和跡象，但市民仍不敢鬆懈，繼續戴口罩防疫。本地公司「OxyAir Mask」公布將於下周一（11日）再度開賣口罩，以網上登記後抽籤形式發售，限20萬個登記名額，然後在其中抽出2萬人購買。不過是次發售的口罩價錢有所調整，每盒125元50個，較首批以95元一盒昂貴。

Oxyair Mask公布，因要等待VFE測試結果，ASTM Level 2口罩需延期至4月15日早上。（Oxyair Mask圖片）

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港產口罩OxyAir Mask上月中旬透過手機「THE GULU」抽籤派籌發售口罩，惟一開放即引來網絡大擠塞，有網民批評抽籤做法不當，廠方因而以開售不順利為由，翌日起暫停所有開賣活動。

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部分Oxyair Mask口罩沒有商標印刷，將以隨機形式發售。（Oxyair Mask圖片）

OxyAir Mask日前在facebook公布再開售情，將於5月11日中午12時起開放登記，翌日中午截止，但登記名額亦設上限，如24小時內已有20萬人登記，將會即時截止，並從中抽出2萬名中籤者。以下是6大購買注意事項：

6個購買注意事項

登記時間：11/5 中午12時正 至 12/5 中午12時正

登記名額設上限：滿200,000人登記即截止，其後抽出2萬名中籤者

價錢調整：由首批$95/50個加價至$125/50個

必須經順豐快遞寄運：快遞費用$30一盒 / $40兩盒，即購買一盒需付$155/兩盒$290

部分口罩沒印有Logo：廠方稱增加了兩條新生產線，而該兩條生產線之壓具生產商暫時未能提供商標壓模，所以是次發售的製成品部分沒有商標印刷，會以隨機方式發貨。

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。 如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

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