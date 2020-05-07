《新倚天屠龍記》林峯演張無忌　文詠珊頂張敏去大都等佢

「我在大都等你！」若要數90年代最讓人期待的續集電影，一定非李連杰版的《倚天屠龍記之魔教教主》（1993年）莫屬。當年電影以趙敏呢一句作為結尾，讓觀眾痴痴等足27年，今年終於等到導演王晶公布拍續集消息，主演陣容及定妝照片近日流出，即時引來網民圍觀熱議。

1993年電影《倚天屠龍記之魔教教主》續集讓觀眾痴痴等待27年，近日終於公布主演陣容及定妝照片。（電影《倚天屠龍記之魔教教主》劇照）

事隔27年，王晶續拍電影《新倚天屠龍記》的演員陣容，當然不可能找來原班人馬，一如網民所料所有角色大洗牌，主角如「張無忌」，由李連杰改為林峯飾演，「趙敏」由張敏改為文詠珊擔演，「周芷若」由黎姿（新名：黎珈而）改為晶女神邱意濃出演，「小昭」角色則未有公布到底花落誰屬。

點擊睇電影《倚天屠龍記》新舊版角色對比：

+ 25 + 24 + 23

重要配角方面也有變動，原本由張敏一人分飾兩角的「殷素素」，將改為朱晨麗擔演。另外洪金寶的「張三豐」會改由甄子丹出演；吳鎮宇的「張翠山」轉由古天樂飾演；鄒兆龍的「宋青書」改劉浩龍飾演；閆懷禮的「金毛獅王謝遜」改徐錦江扮演。

吳耀漢的「青翼蝠王韋一笑」改黃浩然擔演；邵萬林的「白眉鷹王殷天正」改駱應鈞飾演，只有「華山二老」中的田啟文得以保留。以往未出現過的「光明左使楊逍」、「紫衫龍王黛綺絲」則分別由方中信和內地女星陳紫涵出演。

點擊重溫《倚天屠龍記之魔教教主》經典劇照：

+ 26 + 25 + 24

王晶同時公布部份角色定妝照片，單是「張無忌」一人已有3個造型，另「趙敏」分有男裝和蒙古造型，英姿颯爽。唯有「周芷若」最神秘，至今只有一襲紅衣側臉照片流出，引人無限遐想。