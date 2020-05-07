十八年後的終極告白｜江欣燕黃智雯演母女惹熱議　呢幾對仲離譜

TVB劇集《十八年後的終極告白》熱播，懸疑劇情以及「誰是兇手」的話題成功引來觀眾追看，不過劇中江欣燕與黃智雯的母女關係，同樣引起熱議，兩人真實年齡只是相差15年，被網民稱似兩姊妹多過兩母女。其實這對「母女」並非最離譜，TVB劇中父母與兒女的年齡差，沒有最小只有更小，有一個甚至是逆齡做阿媽。

江欣燕與黃智雯在《十八年後的終極告白》中飾演母女關係，同樣引起熱議。（《十八年後的終極告白》劇照）

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《機場特警》55歲楊玉梅 VS 37歲黃子恆

不久前才播完的《機場特警》中，飾演黃子恆的媽媽是55歲亞姐出身的楊玉梅，兩人真實年齡差18歲，年紀差其實未算離譜，但由於美魔女楊玉梅保養得宜，身形勁fit，感覺最多只是兩姊弟。

+ 10 + 9 + 8

《親親我好媽》64歲米雪 VS 48歲江美儀

早幾年的家庭倫理劇《親親我好媽》探討虎媽教仔女問題，話題貼地引熱議，但當中由米雪飾演江美儀的媽媽，就被觀眾質疑完全不相襯，兩人真實年齡亦只差16年。

+ 5 + 4 + 3

《好日子》70歲黃淑儀 VS 55歲王綺琴

現年70歲的黃淑儀在《好日子》中飾演55歲王綺琴的媽媽，兩人相距15年，相比母女，在劇集同框效果更像一對上年紀的好姊妹。

黃淑儀和王綺琴只差15歲，更像一對上年紀的好姊妹。（《好日子》劇照）

《迷》42歲田蕊妮 VS 30歲簡淑兒

劇中田蕊妮飾演簡淑兒的媽媽，兩人相距只有12年，當時簡淑兒真實年齡已達27歲，卻要飾演一名中學生，認真誇張。

+ 25 + 24 + 23

《尋秦記》48歲姚瑩瑩 VS 40歲林峯

姚瑩瑩是TVB「御用媽媽」，原來她早在31歲時，已於《尋秦記》一劇中飾演媽媽，兒子還要是真實年齡只比她小8歲的林峯，絕對是考驗演技之作。

《富貴門》70歲薛家燕 VS 63歲呂良偉

「家燕媽媽」叫就叫得多，但聽到同樣已是「爸爸級」演員的呂良偉向她大叫一句「阿媽」，真叫觀眾一秒出戲，兩人真實年齡亦只差7歲。

《大醬園》45歲車婉婉 VS 41歲黃嘉樂

45歲車婉婉在現實中育有一個3歲兒子，近年在TVB劇中亦開始飾演媽媽的角色，她在《大醬園》竟有一個實際年齡只差4歲的兒子黃嘉樂。不過或者是黃嘉樂比較童顏，畫面看上去兩人反而不算太離譜。

《名媛望族》39歲陳明恩 VS 41歲黃長興

數到最離譜的一對母子，必定是陳明恩在《名媛望族》飾演黃長興的媽媽莫屬，陳明恩站在劇中丈夫石修旁已有點違和感，但跟兒子黃長興同框一刻，觀眾真想大叫接受不了，難道有錢人的世界我們真不懂嗎？

還要小2歲的陳明恩在《名媛望族》飾演黃長興的媽媽。（《名媛望族》劇照）