日本崩壞星二代坂口杏里　下海拍AV不特止　疫情期間竟復出接客

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，日本政府宣布將緊急狀態令延長至5月31日，亦不建議民眾進行晚間活動。不過，已故日本女星坂口涼子的獨生女坂口杏里日前竟在IG公布，將復出到新宿歌舞伎町的俱樂部接客，引起網民嘩然。29歲的坂口杏里雖是星二代，但因性格問題在演藝圈一事無成，母親死後更將她的遺產全花到牛郎店上，下海拍AV之餘還接客賣淫，被封為「崩壞星二代」。

日本延長緊急狀態令月尾，坂口杏里日前稱會復出到新宿歌舞伎町的俱樂部接客。（「anridayo33」IG圖片）

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坂口涼子是日本70年代知名女星，但其獨女坂口杏里樣貌並不出眾，靠母親名氣闖入演藝圈後負面新聞不斷，即使利用關係得到演出機會也沒珍惜。母親57歲病死後，她一度和年長15歲的諧星小峠英二拍拖，多次流出親密照之餘，又被拍到和男友約會後跑到牛郎店玩了整晚，風評掉落谷底。

坂口杏里之後沉迷到牛郎店，曾因恐嚇任職牛郎的前男友被捕，而長年找牛郎竟然將母親留下的遺產敗光兼欠下巨債，為了還錢高調下海拍AV，可惜作品評價同樣欠佳，又做起了陪酒、接客賣淫的工作。

5月6日，她在IG上載一張拉下口罩的照片，公布自己會復出到新宿歌舞伎町的俱樂部駐場，她在帖文提到自己都有考慮要不要重新開始工作，因為目前的情況不算好，「如果有客人到場的話，就讓我們明天就開始上班，如果不行，我會自我隔離」。

坂口杏里是已故日本女星坂口涼子的獨生女，但卻被評為「崩壞星二代」。（「anridayo33」IG圖片）

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然而，東京都知事小池百合子日前已呼籲市民別進行晚間活動，包括到酒吧、夜總會、卡拉OK等。坂口杏里「開工」消息傳出後，網民批評她工作「時機太糟糕了」，又揶揄她「拍AV都很失敗」、「即使你工作都沒有客人來的」。

日本傳媒又指，坂口杏里雖然經常在YouTube及IG等平台更新自己的近況，但粉絲人數增長不高。