走在AV與寫真之間的色情女王　日本女星Yutori唔用手喝珍奶惹轟動

要數日本最出名的事物，AV和寫真絕對是其中之二，但原來在這兩樣東西之間還有一種特別的存在！被封為工口女王（色情女王）的H Cup日本女星Yutori（ゆとり）就是這一種特別存在的佼佼者，她最大的特別之處就是拍攝尺度比一般寫真集更加大膽，捕捉了不少男士的特別幻想。

Yutori是被封為工口女王（色情女王）的H Cup日本女星，拍攝尺度會比起一般寫真集更加大膽，捕捉了不少男士的特別幻想。（IG「creamcandy123」圖片）

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Yutori拍攝的寫真全部都誘惑度爆燈（當然喔，都說了是色情女王），而且她還擅於Cosplay成不同角色，如學生、女僕、聖誕女郎等角色，再擺出各款巧妙的姿勢，營造特別的視點或感覺。

Yutori曾經參與珍奶Challenge，效果令不少網民感到震撼。（IG「creamcandy123」圖片）

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Yutori的先天條件如此優秀，早前在參與珍奶Challenge（放手喝珍奶）的時候就已經引起過一陣騷動，皆因當時的她身穿一件火辣超內胸吊帶背心，再將珍奶放在胸上暢飲，令網民們都大叫受不了！

同場加映：更加靚女照片！（香港01製圖）

↓↓↓日本模特兒唔止有樣有身材 性感之餘周身刀仲識揸巴士、重機！↓↓↓

Ami（あいみ）除了樣子甜美，寫真誘人之外亦都周身刀，持有其他專業資格及大巴和重機車牌。（IG「aimi_feti」圖片）

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