香港再出發大聯盟派口罩　K Kwong驗4個一半不合格：去醫院勿戴！

由兩名前特首、全國政協副主席董建華和梁振英牽頭成立的「香港再出發大聯盟」，昨日（9日）於全港多區派發口罩，化學博士鄺士山（Dr.K Kwong）隨後在facebook專頁上傳該款口罩的檢測結果，發現用4個口罩做測試，合格率只有一半，故無法判定是否合格，但就建議市民切勿在醫院佩戴。

「香港再出發大聯盟」昨日在多區派口罩，吸引大批市民領取，活動開始不足半小時便派發完畢。（資料圖片）

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聯盟派發的口罩牌子名為「比棉」，標有簡體字，相信由內地製造，另貼有聯盟標誌，一包10個沒有獨立包裝。K Kwong今日凌晨上傳檢測結果，稱起初測試的2個口罩，一個合格，一個不合格；不合格口罩可被雷射穿透，更出現猶如「自製穿窿」的左右斜壓線。

「香港再出發大聯盟」派發的口罩牌子名為「比棉」，標有簡體字，相信是由內地製造。（資料圖片）

K Kwong指後來再測試多2個口罩，結果如出一轍；即在合共4個口罩中，合格與不合格者各二，連K Kwong也直言：「已經玩咗成個鐘。放棄。」他最後建議，市民若要佩戴該款口罩外出，最好只去超市等場所，切勿前往醫院，「因為有少少賭博」。

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K Kwong教分口罩真假

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