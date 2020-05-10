海洋公園財困或結業　網民唔同情狠批：有事香港人，冇事內地客！

海洋公園因為新冠肺炎（COVID-19）疫情而關閉園區已經超過3個月，資金只可營運至6至7月，出現財困。海洋公園亦把年初向政府申請的撥款資助減半至約50億元，以應付營運開支及借貸，以捱過最嚴峻的時間。不過海洋公園雖然是香港人的集體回憶，但網民們對於公園面臨倒閉危機不但漠不關心，更覺得公園結業可能是好事，因為「都唔係服務香港人」，亦有人覺得公園結業可以騰出土地起樓。

海洋公園因為新冠肺炎（COVID-19）疫情而關閉園區已經超過3個月，資金只可營運至6至7月，出現財困。（資料圖片）

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海洋公園在年初已經向政府要求撥款106.4億，以支持全新定位策略發展計劃，同時令公園可以渡過財政難關，不過因為公園疫情下變成零收入，財政狀況由原本可以捱到9月變成只可以捱到6至7月左右。商務及經濟發展局局長邱騰華接受無綫新聞訪問時已經指出，撥款會有所調整。立法會旅遊界議員姚思榮指海洋公園已經決定將申請的撥款減半至約50億，主要應付營運開支、貸款，另外亦會擱置園區建設計劃。公園重開初期，也都會推出香港人優惠，即使不能回復到原本的人數，都可以支持公園財政。

對於海洋公園或會面對破產結業危機，大部分網民都一面倒覺得沒有問題，直言「執咗佢算啦」：

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不過亦有個別網民反駁，香港較少國家公園級的景點，因此有知名的旅遊品牌十分重要，不應拆除海洋公園。另外都有人指海洋公園雖然有經營問題，但始終都是屬於香港的主題樂園，應該保留。