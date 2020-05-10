屯門麥理浩徑石屎躉被當垃圾桶　亂拋垃圾遭山友鬧爆無恥

行山效遊最近成港人假日打發時間首選，多條路線亦變人山人海，不過其亂拋垃圾問題卻引人關注。最近有網民於facebook分享相片，表示行經屯門麥理浩徑（第十段）時，發現一石屎躉竟被當成垃圾桶，即使已貼上勿掉垃圾的告示，但部份行山人士依然亂拋垃圾，令石屎躉旁的垃圾堆積如山，非常恐怖。

網民Joan於周六（9日）行經屯門麥理浩徑（第十段），期間於路上發現一石屎躉竟被部份行山人士當成垃圾桶，旁邊的垃圾更放置2星期仍無人理會。（網民Joan授權圖片）

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網民Joan於周六（9日）行經屯門麥理浩徑（第十段），其間於路上發現一石屎躉竟被部份行山人士當成垃圾桶，旁邊的大堆垃圾更放置2星期仍無人理會，變成垃圾山一樣，情況誇張得令人詐舌。

Joan更於帖文怒轟該批亂拋垃圾的行山人士自私，縱使石屎躉已貼上「請勿亂丟垃圾」的告示，但他們完全無視之餘，又忽略清潔人士背後的辛酸，「你哋會喺自己屋企咁樣擺垃圾嗎？嗰個擺明就唔係垃圾桶啦，你地啲垃圾留畀邊個幫你執」。

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《香港01》曾向Joan了解事件，她表示今早（10日）再經過同一地點時未見垃圾，相信已有清潔人員處理。她解釋，平時自己1星期亦有2至3次行經同一路線，持續了數年時間，惟發現近期多人行山，而垃圾數量亦隨之倍增，她無奈稱：「大家去享受大自然係冇問題，大自然係大家嘅，但大家都有責任保護大自然。」

不少網民仍留言批評事件過份，炮轟不少人仍未遵守「自己垃圾自己帶走」的規則，「自私嘅人何其多」、「離晒大譜」、「愛護大自然嘅人係會自律」、「香港人爭氣啲啦」。

亦有網民分析太多人羊群心態亂拋垃圾，認為「只要有桶的地方就會自覺放低垃圾，人地掉低一件垃圾，其他人就會掉第二件，再加上因疫情的即興行山潮流，將城市生活的陋習帶去大自然」。

據漁農署資料顯示，屯門麥理浩徑（第十段）屬全港最長的麥理浩徑，橫跨近半個大欖郊野公園至屯門市。由於它是到訪「香港千島湖」（大欖涌水塘）的必經路段，近期成為港人打卡熱點的行山徑之一。