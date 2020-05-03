無品街坊疫情下多次倒廚餘出窗　大埔太和邨大廈平台變嚇人垃圾崗

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍未受控，維持良好衛生習慣是常識，不過仍有缺德市民在非常時期作出損人不利己的行為。近日大埔街坊大呻有無品住客多次亂拋垃圾落樓，包括廚餘及廁紙，令大廈平台變成垃圾崗，擔心影響屋邨衛生。

太和邨街坊大呻無品住戶常將垃圾從卜高空拋下，令大廈平台變成垃圾崗，嚴重影響衛生。（fb群組「太和邨業主立案法團」圖片）

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居於大埔太和邨的街坊日前於facebook群組「太和邨業主立案法團」貼出相片，可見大廈平台猶如垃圾崗，滿布廁紙、膠袋，食品包裝盒及已食用的杯麵碗等，衛生情況惡劣。發帖者勸喻亂拋垃圾的街坊停止相關行為，直指對方影響低層住戶：「唔好咁啦，要等到第二朝才可以掃，住二樓嗰啲人好慘，你拋得出窗外，為乜唔掉返自己個垃圾桶？」

該邨的管業處曾發通告勸喻人停止缺德行為，惟街坊指相關情況屢次發生並無改善。（fb群組「太和邨業主立案法團」圖片）

相片引來大批街坊討論，有人直言相關情況屢次發生，「成日喺個窗見到好多嘢飛落街，啲人好冇品」、「我哋住低層成日都有好多垃圾在花槽位，樓上成日拋垃圾落嚟！最近仲有口罩𠻹！激死人呀」、「真係唔明，行得去廚房位置都要拋落街，佢哋係咪心理有問題」。

另有街坊認為，即使管理處已貼出通告及安排清理平台，但要解決問題最好還是團結找出無品住戶，建議業主立案法團或街坊自發安裝天眼，監察相關問題，「真係對邨民再無任何期望」、「呢個年代唔攞確切證據係冇人受理」。

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