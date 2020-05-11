【新冠肺炎】美國研究：服用胃藥「法莫替丁」患者死亡率低2倍

美國醫學預印期刊MedRxiv上周五（8日）登出一篇論文指出，新冠病毒肺炎（COVID-19）肺炎患者若在治療期間服用胃灼熱（heartburn）藥物「法莫替丁」（Famotidine），其死亡風險較一般患者低2倍，但研究人員暫無法確定這是因為藥物作用還是巧合。

法莫替丁面世已逾40年，主要用治療消化不良及胃灼熱等病徵。有關研究顯示，在無服用法莫替丁的1536名患者中，死亡或需要使用呼吸機的患者共有332人，比例為22%；服用法莫替丁的84人中則有8人死亡或要使用呼吸機，比例約為10%。哥倫比亞大學醫學中心（Columbia University Medical Center）的研究人員指出，與其他患者相比，服用法莫替丁的患者死亡或「插喉」的風險低2倍以上。



患者均在入院24小時內開始服用法莫替丁，包括口服或透過靜脈注射，劑量各不相同，另有約15%患者是在家中自行服用。研究人員強調，這項研究並未證明法莫替丁能直接降低死亡率，有可能只是巧合：「目前未清楚這些患者為何病情會好轉，這僅代表有關聯，而有關發現不應被理解成法莫替丁可改善確診者病況。」

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有份參與研究的紐約市最大醫療網絡諾思韋爾醫療保健公司（Northwell Health）醫生科尼利亞羅（Joseph Conigliaro）不建議其他醫生根據研究開始使用法莫替丁去治療患者，「我認為醫生應該等待更多的臨床實驗數據出現」，且現時仍未有證據顯示法莫替丁能預防感染，故民眾切勿擅自服藥。不過，科尼利亞羅仍認為，研究顯示那是一項令人鼓舞的發現，相當值得關注。